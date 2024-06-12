FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Küresel Ekonomi
  4. SON DAKİKA: ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı ne olacak? Altın fiyatlarında hareketlilik başladı: ‘Duyduklarımıza çok benzeyecek…’

SON DAKİKA: ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı ne olacak? Altın fiyatlarında hareketlilik başladı: ‘Duyduklarımıza çok benzeyecek…’

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
12.06.2024 16:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Fed faiz kararı açıklanıyor. Küresel piyasalarda hareketli saatler başladı. ABD Mayıs ayı enflasyonunun açıklanması ile gözler bir kez daha paranın patronu Jerome Powell’ın 21.30’da yapacağı konuşmaya çevrildi. Peki Fed faiz kararı ne olur? Ekonomistlerden dikkat çeken tahminler geldi. Öte yandan altın fiyatlarında da yükseliş başladı. İşte güncel altın fiyatları ile ABD Merkez Bankası faiz kararının detayları…

SON DAKİKA: ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı ne olacak? Altın fiyatlarında hareketlilik başladı: ‘Duyduklarımıza çok benzeyecek…’

Son dakika: Tüm dünya piyasalarının beklediği açıklamaların ilki ABD’den geldi. ABD Mayıs ayı TÜFE verileri açıklandı. Ülkede enflasyon Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre beklentilerin artında yüzde 3,3 arttı. Aylık bazda ise tüketici fiyatları değişiklik göstermedi. Çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 3,4 olarak geldi.
Tüketici enflasyonu 2022 ortalarında yüzde 9,1 ile zirve yaptığından bu yana önemli ölçüde yavaşlamış olsa da, Mayıs ayında hala Fed'in yüzde 2’lik hedefinin oldukça üzerinde yer aldı.

cats

FED FAİZ KARARI BEKLENTİSİ

Şimdi ise gözler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararına çevrildi. Fed faiz kararı bugün TSİ 21.00’de açıklanacak. Federal Rezerv'in gösterge faiz oranını 23 yılın en yüksek seviyesinde yani mevcut yüzde 5,25-5,5 aralığında sabit tutması bekleniyor.
Faiz oranları enflasyon üzerindeki aşağı yönlü baskıyı sürdürmek amacıyla geçen Temmuz ayından bu yana bu seviyede bırakılıyordu.

Kararın ardından ise Fed Başkanı Jerome Powell 21.30’da açıklamalarda bulunacak.

fed

KİLİT ADAM POWELL!

Enflasyonun gerilemesinde ilerleme sağlanamazken çoğu ekonomist, en erken Eylül ayından önce herhangi bir faiz indiriminin mümkün olmayacağını düşünüyor. Ekonomistler Powell’ın bu akşamki basın toplantısında, bankanın faiz oranlarını düşürmeden önce birkaç ay daha düşük enflasyon rakamların görülmesi gerektiğinin altını çizeceğini ifade ediyor.

Fed'in eski kıdemli ekonomisti ve Citi'nin küresel Baş Ekonomisti Nathan Sheets konuya ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, “Fed'in anlatımı şu ana kadar duyduklarımıza çok benzeyecek: 'Enflasyonu düşürme konusunda ilerleme kaydettik. Faizleri düşürmek için acelemiz yok” ifadelerini kullandı.

im-823977

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

ABD TÜFE'sinin açıklanması ile altın fiyatları yükseldi. Ons altın şu sıralar yüzde 0,6’lık bir yükselişle 2,332 dolara kadar yükseldi. Altının ons fiyatı Mayıs ayında 2.450 doları görerek rekor kırmıştı.

Yurt içinde de gram altın fiyatı 2.567 TL, çeyrek altın 4.071 TL ve Cumhuriyet altını da 16.568 TL’den satışa sunuluyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küresel piyasaların beklediği veri açıklandı! Küresel piyasaların beklediği veri açıklandı!
Kurban kesecekler dikkat: 464 bin 585 liraya kadar cezası var! Kurban kesecekler dikkat: 464 bin 585 liraya kadar cezası var!
OECD'den Türkiye değerlendirmesi! İlk çeyrekte G20 ülkeleri arasında en yüksek büyümeOECD'den Türkiye değerlendirmesi! İlk çeyrekte G20 ülkeleri arasında en yüksek büyüme
Anahtar Kelimeler:
Fed
En Çok Okunan Haberler
Ünlü çiftin oğlu cinsiyet geçiş sürecinde! Son haline yorum yağdı

Ünlü çiftin oğlu cinsiyet geçiş sürecinde! Son haline yorum yağdı

MEB'den yaz okulu kararı! 1 Temmuz'da başlıyor, 81 ilde ücretsiz olacak

MEB'den yaz okulu kararı! 1 Temmuz'da başlıyor, 81 ilde ücretsiz olacak

Emekliye bayram ikramiyesi var ama...

Emekliye bayram ikramiyesi var ama...

İstanbul'a yeni tramvay hattı: Anadolu Tramvayı!

İstanbul'a yeni tramvay hattı: Anadolu Tramvayı!

Emekliye refah payı gelecek mi?

Emekliye refah payı gelecek mi?

5 TL madeni paradaki o detay tartışma yarattı

5 TL madeni paradaki o detay tartışma yarattı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler başladı

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.