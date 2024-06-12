SON DAKİKA: ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı ne olacak? Altın fiyatlarında hareketlilik başladı: ‘Duyduklarımıza çok benzeyecek…’

Son dakika: Tüm dünya piyasalarının beklediği açıklamaların ilki ABD’den geldi. ABD Mayıs ayı TÜFE verileri açıklandı. Ülkede enflasyon Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre beklentilerin artında yüzde 3,3 arttı. Aylık bazda ise tüketici fiyatları değişiklik göstermedi. Çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 3,4 olarak geldi.

Tüketici enflasyonu 2022 ortalarında yüzde 9,1 ile zirve yaptığından bu yana önemli ölçüde yavaşlamış olsa da, Mayıs ayında hala Fed'in yüzde 2’lik hedefinin oldukça üzerinde yer aldı.

FED FAİZ KARARI BEKLENTİSİ

Şimdi ise gözler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararına çevrildi. Fed faiz kararı bugün TSİ 21.00’de açıklanacak. Federal Rezerv'in gösterge faiz oranını 23 yılın en yüksek seviyesinde yani mevcut yüzde 5,25-5,5 aralığında sabit tutması bekleniyor.

Faiz oranları enflasyon üzerindeki aşağı yönlü baskıyı sürdürmek amacıyla geçen Temmuz ayından bu yana bu seviyede bırakılıyordu.

Kararın ardından ise Fed Başkanı Jerome Powell 21.30’da açıklamalarda bulunacak.

KİLİT ADAM POWELL!

Enflasyonun gerilemesinde ilerleme sağlanamazken çoğu ekonomist, en erken Eylül ayından önce herhangi bir faiz indiriminin mümkün olmayacağını düşünüyor. Ekonomistler Powell’ın bu akşamki basın toplantısında, bankanın faiz oranlarını düşürmeden önce birkaç ay daha düşük enflasyon rakamların görülmesi gerektiğinin altını çizeceğini ifade ediyor.

Fed'in eski kıdemli ekonomisti ve Citi'nin küresel Baş Ekonomisti Nathan Sheets konuya ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, “Fed'in anlatımı şu ana kadar duyduklarımıza çok benzeyecek: 'Enflasyonu düşürme konusunda ilerleme kaydettik. Faizleri düşürmek için acelemiz yok” ifadelerini kullandı.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

ABD TÜFE'sinin açıklanması ile altın fiyatları yükseldi. Ons altın şu sıralar yüzde 0,6’lık bir yükselişle 2,332 dolara kadar yükseldi. Altının ons fiyatı Mayıs ayında 2.450 doları görerek rekor kırmıştı.

Yurt içinde de gram altın fiyatı 2.567 TL, çeyrek altın 4.071 TL ve Cumhuriyet altını da 16.568 TL’den satışa sunuluyor.



