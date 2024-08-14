FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Küresel Ekonomi
  4. SON DAKİKA: ABD temmuz ayı enflasyonu açıklandı!

SON DAKİKA: ABD temmuz ayı enflasyonu açıklandı!

MynetX MynetX
14.08.2024 15:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika: ABD temmuz ayı enflasyonu açıklandı! Geçtiğimiz haftalarda ABD'de istihdam verilerinin açıklanmasıyla resesyon endişesi artmıştı. Fed'in güvercin açıklamaları ile işsizlik maaşı başvurularında bir düşüş yaşanmıştı. Bu hareketlilikler sonrası ABD'de temmuz ayı enflasyonu açıklandı. İşte ABD'nin temmuz ayı enflasyonu...

SON DAKİKA: ABD temmuz ayı enflasyonu açıklandı!

Geçtiğimiz haftalarda ABD istihdam verilerini açıklamış ve resesyon endişesi artmıştı. Fed'in güvercin açıklamaları ve ülkede açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisinin gerilemesiyle küresel piyasalarda bir nebze de olsa rahatlama görülmüştü.

ABD'nin yaşadığı bu hareketlilikler sonrası bugün temmuz ayı enflasyonu açıklandı. Haziran ayının enflasyonu 3,0 olarak açıklanmış ve yüzde 0,3'lük bir düşüş kaydetmişti.

ABD temmuz ayı enflasyonu ise yüzde 2,9 oldu. Böylece yıllık TÜFE de piyasa beklentisi olan yüzde 3,0 seviyesinin altında gerçekleşti.

Ülkede değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE Temmuz’da aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 3,2 artış gösterdi.

FAİZ İNDİRİMİNE GİTME İHTİMALİ GÜÇLÜ

Analistler, söz konusu verilerin fiyat baskılarının hafiflediğine işaret ettiğini ve bu durumun odak noktasını yavaşlayan iş gücü piyasasına kaydırarak, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) olası faiz indirimlerini desteklediğini belirtti.

Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek ay Fed'in 50 baz puan faiz indirimine gideceği ihtimali güçlü kalmaya devam ederken, yıl sonuna kadar bankanın toplamda 100 baz puan faiz indireceği tahmin ediliyor.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon abd
En Çok Okunan Haberler
MEB'den yeni genelge! İlkokullarda sınav saati kaldırıldı

MEB'den yeni genelge! İlkokullarda sınav saati kaldırıldı

'Koğuşta hanımağa' oldu! Telefondan talimat vermeye çalıştı ama... Gizli görüşme hemen ortaya çıktı

'Koğuşta hanımağa' oldu! Telefondan talimat vermeye çalıştı ama... Gizli görüşme hemen ortaya çıktı

Altın fiyatları için yepyeni bir dönem başlıyor

Altın fiyatları için yepyeni bir dönem başlıyor

Memur maaşına ek 641 TL ikramiye!

Memur maaşına ek 641 TL ikramiye!

Arsaların metrekaresini 3,2 TL'den satıyorlar

Arsaların metrekaresini 3,2 TL'den satıyorlar

Milyonlarca ev sahibini ilgilendiriyor! Eğer evinizde bu detaylar var ise tazminat alabilirsiniz

Milyonlarca ev sahibini ilgilendiriyor! Eğer evinizde bu detaylar var ise tazminat alabilirsiniz

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Outdoor severlere müjde! Columbia'da %50'yi aşan indirimler

Outdoor severlere müjde! Columbia'da %50'yi aşan indirimler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Ünlü markaların stil yükselten parçalarında dev fırsatlar

Ünlü markaların stil yükselten parçalarında dev fırsatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.