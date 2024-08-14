SON DAKİKA: ABD temmuz ayı enflasyonu açıklandı!

Geçtiğimiz haftalarda ABD istihdam verilerini açıklamış ve resesyon endişesi artmıştı. Fed'in güvercin açıklamaları ve ülkede açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisinin gerilemesiyle küresel piyasalarda bir nebze de olsa rahatlama görülmüştü.

ABD'nin yaşadığı bu hareketlilikler sonrası bugün temmuz ayı enflasyonu açıklandı. Haziran ayının enflasyonu 3,0 olarak açıklanmış ve yüzde 0,3'lük bir düşüş kaydetmişti.

ABD temmuz ayı enflasyonu ise yüzde 2,9 oldu. Böylece yıllık TÜFE de piyasa beklentisi olan yüzde 3,0 seviyesinin altında gerçekleşti.

Ülkede değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE Temmuz’da aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 3,2 artış gösterdi.

FAİZ İNDİRİMİNE GİTME İHTİMALİ GÜÇLÜ

Analistler, söz konusu verilerin fiyat baskılarının hafiflediğine işaret ettiğini ve bu durumun odak noktasını yavaşlayan iş gücü piyasasına kaydırarak, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) olası faiz indirimlerini desteklediğini belirtti.

Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek ay Fed'in 50 baz puan faiz indirimine gideceği ihtimali güçlü kalmaya devam ederken, yıl sonuna kadar bankanın toplamda 100 baz puan faiz indireceği tahmin ediliyor.