Son dakika... Beklenen veri açıklandı! ABD'de enflasyon oranı belli oldu

ABD'de de bugün açıklanan enflasyon oranını piyasalar heyecanla bekliyordu. Enflasyon oranının belli olması sonrası altın, gümüş ve dolarda hareketliliklerin olacağının söylenmesi yatırımcıların bu veriye odaklanmasına sebep oldu.

Amerika Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole toplantısında güvercin mesajlar vermesi ve ABD'de açıklanan verilerin olumlu seyir göstermesiyle 18 Eylül'de düzenlenecek olan faiz kararı toplantısı öncesi kritik bir öneme sahip olan enflasyon oranı bugün açıklandı.

BEKLENTİLERİN ALTINDA GELMİŞTİ

Temmuz ayında ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilere paralel, yıllık bazda ise yüzde 2,9 ile tahminlerin altında bir artış gösterdi.

Temmuz ayında yıllık TÜFE yüzde 2,9 olarak kaydedildi. Beklentiler aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 3'lük bir artıştı.

Amerika'da 2024 Ağustos ayı enflasyon oranı yüzde 2.5 olarak gerçekleşti.

Piyasaların beklentisini ise karşılamış oldu.