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Tatil sonrası piyasalarda pozitif hava: Dolar peş peşe 3 gündür düşüyor

28.05.2024 08:55
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Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine başlayacağına yönelik iyimserliğin korunmasıyla pozitif bir seyir izlerken, Dolar ise gelişmiş ülke para birimlerine karşı düşüşünü üçüncü gününe taşıdı.

Tatil sonrası piyasalarda pozitif hava: Dolar peş peşe 3 gündür düşüyor

Dünya genelinde enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımların yavaş yavaş da olsa olumlu sonuçları makroekonomik veriler üzerinde kendini göstermeye devam ederken, Fed'e ilişkin olumlu beklentilere karşın temkinli duruş sürüyor.

Hafta içinde açıklanacak Fed'in Bej Kitap raporu ve büyüme verilerinin yanı sıra Fed'in enflasyon göstergelerinden çekirdek kişisel tüketim harcamalarının varlık fiyatları üzerinde etkili olması beklenirken, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara dair ipuçları verebileceği tahmin ediliyor.

Yoğun veri gündemi ve banka yetkililerinin açıklamaları öncesinde para piyasalarında Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 50, kasımda yüzde 63 ve aralıkta yüzde 82 ihtimalle fiyatlanıyor.

Öte yandan, ABD'de menkul kıymet takas süresi 2 günden 1 güne indirilirken, söz konusu uygulama bugünden itibaren başlayacak.

Ayrıca, bir günlük tatilin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,46 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyarak önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 104,4 seviyesinde seyrediyor.

Yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı ise önceki kapanışının hemen üzerinde 2 bin 352 dolardan alıcı buluyor.

Orta Doğu'da artan gerilim ile birlikte yükseliş serisini art arda üçüncü işlem gününe taşıyan Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0,2 artışla 83,1 dolardan işlem görüyor. Bu hafta gerçekleşmesi beklenen OPEC+ toplantısında üretim kesintilerinin devam etmesine yönelik karar alınabileceğine dair endişeler sıcaklığını koruyor.

New York borsasında dün tatil nedeniyle işlem gerçekleşmezken, bugün endeks vadeli kontratlar güne pozitif bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında dün pozitif bir seyir öne çıkarken, analistler, haftanın geri kalanında Almanya'da enflasyon ve Avro Bölgesi'nde büyüme verilerinin yatırımcıların takibinde olacağını dile getirdi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyelerinin sözle yönlendirmeleri devam ederken, ECB Başekonomisti Philip Lane, bankanın gelecek ay faizler konusunda büyük bir sürpriz olmazsa kısıtlamaları kaldırmak için yeterli işaret gördüğünü ve bu yıl sonuna kadar para politikasını kısıtlayıcı bölgede tutması gerekeceğini ifade etti.

ECB Yönetim Konseyi Üyesi Francois Villeroy de Galhau de bir sürpriz olmadığı takdirde, bankanın haziranda faiz indirimine gitme konusunda uzlaşıldığını dile getirdi.

Öte yandan, yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 1,0880 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,46, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,44 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,79 artış kaydetti. İngiltere'de tatil nedeniyle dün piyasalarda işlem gerçekleşmezken, Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de pozitif bir seyirle başladı.

Asya pay piyasalarında Japonya hariç pozitif bir seyir hakim olurken, Çin hükümetinin ekonomiyi destekleyici adımlar atacağına yönelik haber akışı risk iştahını artıran etken olarak öne çıkıyor.

Çin devlet bankalarının yarı iletken bir yatırım fonuna toplam 114 milyar yuanlık (15,7 milyar dolar) bir yatırım yapacağına ilişkin söylentiler de teknoloji hisselerini yukarı yönlü destekledi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 gerilerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 artış kaydetti.

Yurt içinde ise dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,18 azalışla 10.656,96 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün satıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 32,1332'den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,1980 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de konut fiyat endeksi, New York Fed tüketici güven endeksi ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.500 seviyelerinin destek, 10.800 ve 11.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

16.00 ABD, mart ayı konut fiyat endeksi

17.00 ABD, mayıs ayı New York Fed tüketici güven endeksi

17.30 ABD, mayıs ayı Dallas Fed imalat sanayi endeksiBu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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