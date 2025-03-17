Tekstil devi ikinci kez 'iflas' başvurusunda bulundu! 'En büyük pişmanlığım' dedi, Türkiye'de de mağazaları var...

ABD'deki satış operasyonlarını yöneten tekstil perakendecisi Forever 21, 2019 yılındaki iflas başvurusunun ardından ikinci kez iflas başvurusunda bulundu. Şirketin ikinci kez iflas başvurusunda bulunmasının nedeni ise müşteri trafiğinin azalması ve internet sitelerindeki rekabette zorluk yaşaması olarak gösterildi.

'Chapter 11' kapsamında iflas başvurusunda bulunan şirket, ödemelerinin ertelenmesini, borçlarının yapılandırılmasını, şirketin bir bölümünün satılarak varlığının devam etmesini hedefliyor.

TÜRKİYE BU İFLASTAN ETKİLENMEYECEK

Mahkemeye yapılan başvuruda şirketin 100 ila 500 milyon dolar arasında varlığı bulunduğu, yükümlüklerin ise 1 ile 10 milyar dolar arasında olduğu kaydedildi. Şirket tarafından yapılan açıklamada, firmanın ABD'de yer alan mağazaların hizmet vermeyi sürdüreceği, ABD dışında bulunan mağazaların ise iflas başvurusunda etkilenmeyeceği belirtildi.

FOREVER 21 NE ZAMAN KURULDU?

Güney Koreli göçmenler tarafından 1984 yılında kurulan Forever 21, 2019 yılındaki iflas başvurusunun ardından bir ortaklık grubuna satılmıştı. Şirketi alan Authentic'in CEO’su Jamie Salter, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, satın almayı, "Yaptığım en büyük hata" olarak nitelendirmişti.

500 MAĞAZASI ABD'DE

Şirket, 2016 yılı itibarıyla dünya çapında yaklaşık 800 mağaza işletirken, bunların 500'ü ABD'deydi. Forever 21, Türkiye'ye 2024 yılının son aylarında Fiba Perakende çatısı altında girdi. Markanın İstanbul'da 4, Ankara'da ise 1 mağazası bulunuyor.