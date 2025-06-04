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Trump, çelik ve alüminyum tarifelerinin yüzde 50'ye çıkarılmasına dair kararnameyi imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan yüzde 25'lik gümrük vergisinin yüzde 50'ye yükseltilmesine yönelik kararnameye imza attı.

Trump, çelik ve alüminyum tarifelerinin yüzde 50'ye çıkarılmasına dair kararnameyi imzaladı

Kararnamede, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatının ülkenin ulusal güvenliğini tehdit edecek miktar ve koşullarda olduğu ifade edildi.

Çelik ve alüminyuma yönelik yüzde 25 tarife getirildiği anımsatılan kararnamede, bu oranın bazı iyileşmeler getirse de sektörün üretim kapasitelerini sürdürülebilir düzeyde kullanmasını sağlamadığı öne sürüldü.

Kararnamede, bu nedenle çelik ve alüminyum ürünleri ile türevleri için gümrük vergisinin yüzde 25'ten yüzde 50'ye yükseltildiği belirtilerek, tarifelerin 4 Haziran'da yerel saatle 00.01'de yürürlüğe gireceği aktarıldı.

İngiltere ile geçen ay imzalanan ticaret anlaşması kapsamında bu ülkeye istisna getirildiği ve çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerinin yüzde 25 düzeyinde kalacağı ifade edile kararnamede, bu durumun 9 Temmuz'dan sonra gözden geçirileceği kaydedildi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Donald Trump vergi trump
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