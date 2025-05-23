Trump'tan AB'ye yüzde 50 gümrük vergisi, 'Görüşmeler hiçbir yere varmıyor' Apple için sert uyarı da geldi 'Ödemek zorundalar'

ABD Başkanı Donald Trump gümrük vergileri ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Kendi sosyal medya uygulaması olan TruthSocial üzerinden yaptığı paylaşımda Trump, Avrupa Birliği'ni hedef aldı. ABD Başkanı, AB ile gerçekleştirilen müzakerelerin bir yere varamadığını ifade ederek yeni bir gümrük vergisi önerisinde bulundu.

AB İÇİN YÜZDE 50 GÜMRÜK VERGİSİ

Başkan Trump, paylaşımında şu sözleri kullandı:



"Öncelikli amacı Amerika Birleşik Devletleri'nden ticaret konusunda avantaj sağlamak olan Avrupa Birliği ile başa çıkmak çok zor olmuştur.

Güçlü Ticaret Engelleri, KDV Vergileri, gülünç Kurumsal Cezalar, Parasal Olmayan Ticaret Engelleri, Parasal Manipülasyonlar, Amerikan Şirketlerine karşı haksız ve gerekçesiz davalar ve daha fazlası... ABD ile yılda 250.000.000 dolardan fazla Ticaret Açığına yol açmıştır ki bu kesinlikle kabul edilemez bir rakamdır.

Onlarla yaptığımız görüşmeler hiçbir yere varmıyor! Bu nedenle, 1 Haziran 2025'ten itibaren Avrupa Birliği'ne doğrudan yüzde 50'lik bir tarife uygulanmasını öneriyorum. Eğer ürün Amerika Birleşik Devletleri'nde inşa edilmiş ya da üretilmişse tarife uygulanmayacaktır. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz!"

APPLE İÇİN YÜZDE 25 GÜMRÜK VERGİSİ RİSKİ

Apple üretimi hakkında da açıklamada bulunan Trump ,Apple'ın Tim Cook'a uzun zamandır ABD'de satılan iPhone'ların Hindistan'da ya da başka bir yerde değil ABD'de üretileceğini ve imal edileceğini bildirdi ve, "Eğer durum böyle değilse, Apple ABD'ye en az %25 gümrük vergisi ödemek zorundadır" sözlerini kullandı.

TRUMP PİYASALARI BİRBİRİNE KATTI!

Trump’ın açıklamaları sonrasında, CBOE Volatilite Endeksi VIX kısaca korku endeksi 3,14 puan artışla 2 haftanın en yüksek seviyesi olan 23,42 puanı gördü.

Almanya'nın 10 yıl vadeli tahvilinde getiri 8,5 baz puan düşüşle yüzde 2,55'e geriledi.

Japon yeni, ABD doları karşısında yüzde 1 değer kazanarak 2 haftanın en yüksek seviyesi olan 142,51'e toparlandı. Euro/dolar paritesi de 1,13755'ten 1,12989'a kadar düştü.

Trump'ın AB'ye yüzde 50 gümrük vergisi önerisi sonrası S&P 500 vadeli endeksi yüzde 1,14, Nasdaq 100 yüzde 1,40 ekside seyrederken, Avrupa'da Stoxx 600 Bankacılık Endeksi'nde kayıp yüzde 2,9’a ulaştı. Almanya'da DAX yüzde 1,9, Londra'da FTSE 100 yüzde 0,8, İtalya'da FTSEMIB yüzde 2 düştü.