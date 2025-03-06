Ukrayna Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Ukrayna Merkez Bankasından yapılan açıklamada enflasyonun son aylarda beklenenden daha hızlı arttığı kaydedildi.

Enflasyon oranının ocakta yüzde 12,9'a yükseldiğine işaret edilen açıklamada, söz konusu oranın gelecek aylarda da artmasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, enflasyonist baskıya karşı koymak ve döviz piyasasını daha istikrarlı hale getirmek için politika faizinin 100 baz puan artışla yüzde 15,5'e çıkarıldığı bildirildi.

Banka son olarak 24 Ocak’ta politika faizini 100 baz puan artırarak yüzde 14,5’e çıkarmıştı.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır