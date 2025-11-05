Yapay zeka balonu korkusuyla küresel borsalarda sert düşüş!

ABD, Asya ve Avrupa piyasalarında alarm zilleri çalıyor: Düzeltme mi geliyor?

Küresel piyasalar, yapay zeka (YZ) sektöründeki şirketlerin değerlemelerinin hızla şişmesi ve bir 'balon' oluşması endişesiyle çalkalanıyor. ABD, Asya ve Avrupa borsalarında görülen sert düşüşler, yatırımcıların tedirginliğini gözler önüne seriyor. Banka yöneticilerinin art arda gelen uyarıları, piyasada ciddi bir düzeltmenin yakında olabileceği sinyalini veriyor. Rekor seviyeleri gören borsalar, bazı şirketlerin aşırı değerlenmesine yol açtı. Bu durum, sürdürülebilirlik konusunda soru işaretleri yaratıyor.

ABD'de teknoloji odaklı Nasdaq ve S&P 500 endeksleri, Salı günü son bir ayın en büyük günlük düşüşünü yaşadı.

Asya piyasaları, Çarşamba günü son yedi ayın en keskin düşüşünü kaydetti. Bu durum, küresel ekonomideki belirsizliklerin ve YZ sektöründeki aşırı değerlemenin yarattığı risklerin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Analistler, piyasadaki bu dalgalanmanın sağlıklı bir düzeltme olabileceğini, ancak daha derin bir krize dönüşme potansiyeli taşıdığını belirtiyor.

Yapay zeka sektöründeki gelişmelerin heyecan verici olduğu kadar riskli de olabileceği bu dönemde, yatırımcıların dikkatli ve bilinçli kararlar alması gerekiyor. Piyasaları yakından takip etmek, uzman görüşlerini değerlendirmek ve portföyleri çeşitlendirmek, olası kayıpları minimize etmenin anahtarıdır. Küresel ekonomideki belirsizliklerin devam ettiği bu ortamda, temkinli olmak ve riskleri iyi yönetmek büyük önem taşıyor.