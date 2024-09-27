Zincir dev Pizza Hut iflas eşiğinde: 127 mağazası vardı! O mağazalar sahiplerini bekleyecek

Küresel olarak yaşanan ekonomik zorluklar ABD'nin dev pizza markasını yordu. Türkiye'de ve dünyada faaliyet gösteren Pizza Hut, ABD’deki franchise tarafı borçlarını kapatabilmek için 127 mağazasını da satışa çıkarıyor.

Yabancı haber sitesi nrn'ye göre, temmuz ayında iflas başvurusunda bulunan EYM satışı kolaylaştırmak ve alacaklılar için geri dönüşü kısa sürede başarı elde etmek amacıyla varlık kurtarma sürecine yardımcı olmak için M&A danışmanlık ve aracılık firması National Franchise Sales ile anlaşma yaptı.

YENİ SAHİPLERİNİ BEKLEYECEK

Ağustos ayında, EYM Pizza'nın kardeş şirketi EYM Chicken, Illinois, Indiana ve Wisconsin'deki çeşitli pazarlardaki yaklaşık 25 KFC restoranını aniden kapattı. Her ikisi de Denny's ve Panera şubelerinin de franchise'ını veren EYM Group'a ait. Bu KFC mağazaları, şubeler yeni sahiplerine kavuşana kadar kapalı kalacak.