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Makro ihtiyatı politikalar nedir? Makro ihtiyati politikaların önemi nedir?

30.10.2022 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelişmiş ülkelerde başlayıp zaman içinde bütün dünyayı saran ekonomik kriz etkileri, finansal sistemlere yönelik önlemlerin alınması zorunluluğunu meydana getirdi. Bu bağlamda bazı düzenlemeler geliştirildi ve uygulandı. Bu önlemler ve düzenlemeler makro ihtiyatı politikalar olarak isimlendirildi.

Makro ihtiyatı politikalar nedir? Makro ihtiyati politikaların önemi nedir?

Finansal sistemlerdeki dalgalanmaların olumsuz etkilerinden korunmak adına sisteme dahil olan tüm kurumlar ve kuruluşlar bazı önlemler alır. Ancak bu önlemlerin belli bir düzeyde ve belli bir sistem ile uygulanması gerekir. Yapılacak olan düzenlemelerin ve alınacak önlemlerin dengelenmesi için makro ihtiyati politikalar kullanılır.

Makro ihtiyati politikalar nedir?

Makro ihtiyati politikalar, yükselen kaldıraç oranları ya da kredilerin hızlı bir büyüme göstermesine karşı finans sistemlerinin dayanıklılıklarını arttırmak amacı ile uygulanır. Kredilerde ve varlıkların fiyatlarında normalden fazla bir büyümeye engel olmak ve büyümeye bir sınır koymak hedeflenir.

Makro ihtiyati politikaların önemi özellikle finansal istikrarı sağlamak adına oldukça yüksektir. ayrıca sistemik riskleri kontrol altına almak ve sınıflandırmak için de son derece önemli bir uygulamadır.

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