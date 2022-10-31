Mali (Finansal) Kuruluşlar Nedir?

Mali ya da diğer adı ile finansal kuruluşlar her türlü finansal hizmeti üretmek için tüzel kişiler ve piyasadaki üreticiler tarafından kurulmuş olan kurumsal birimler ve kuruluşlardır.

Mali kuruluşlar nedir?

Finansal Kurumlar Birliği (FKB)’ne ait olan resmi internet sitesinde finansman şirketler her çeşit mal ya da hizmet alımı amacı ile tüzel ve özel kişiler için finansman sağlayan kredi kuruluşları olarak tanımlanır.

Kişilerden, şirketlerden, kurum ve kuruluşlardan ya da hükümetlerden fon toplamak sureti ile toplanan fonları ihtiyacı olan firma ve kişilere kredi olarak verirler. Bankalar ya da banka benzeri tüm kurumlar mali kuruluşlar tanımına girer.



