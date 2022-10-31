Merkez Bankası bağımsızlığı genel olarak araç bağımsızlığı anlamına gelir. Araç bağımsızlığı aynı zamanda fonksiyonel bağımsızlık olarak da adlandırılır. Devletin ya da başka herhangi bir otoritenin onayına ihtiyaç duyulmaması şeklinde gerçekleşir.

Merkez Bankası Araç Bağımsızlığı Nedir?

Para politikaları ekonomik etkinliklerde ve enflasyondaki etkilerini faiz oranları ile gösterir. Araç bağımsızlığı bu noktada kısa vadeli faiz oranları ile ilgili kararlar alır. Yasalar tarafından önceden belirlenmiş olan hedefler doğrultusunda kullanılmak üzere para politikaları ve yöntemler bulunur. Merkez Bankası, araç bağımsızlığı sayesinde bu yöntemleri ve para politikası aracını bağımsız olarak uygulayabilir.



