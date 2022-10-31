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Merkez Bankası Bağımsızlığı Nedir? Merkez Bankası Bağımsızlık Türleri Nelerdir?

31.10.2022 00:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez bankasının bağımsızlığı, her türlü para otoritesinin finansal, yönetimsel, kurumsal ya da para politikaları hakkındaki kararların hiçbir unsura bağlı olmadan bağımsız olarak alabilmesi hakkını ifade eder. Bu bağımsızlık dört farklı ana başlığa sahiptir. Merkez Bankası Bağımsızlığı nedir, türleri nelerdir?

Merkez Bankası Bağımsızlığı Nedir? Merkez Bankası Bağımsızlık Türleri Nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bağımsızlığı ifadesi, kullanılacak olan her türlü para politikası aracına bağlı olarak verilen kararların bağımsız olarak alınması anlamına gelir.

Merkez Bankası Bağımsızlığı Nedir?

Yasal olarak belirlenen kurallara bağlı olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, bazı kararlar için bağımsızlığa sahiptir. Siyasi otoritelerden tamamen bağımsız değildir. Bağımsızlığı bazı kriterlere bağlı olarak gerçekleşir.

Merkez Bankası Bağımsızlık Türleri Nelerdir?

Ekonomi dilinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın bağımsızlıkları için sınıflandırmalar bulunmaktadır. Bu bağımsızlık türleri amaç bağımsızlığı, araç bağımsızlığı, finansal bağımsızlık ve kurumsal bağımsızlık olmak üzere dört farklı başlıkta incelenir.

Merkez bankasının bağımsızlığı konusunda dört kıstas bulunmaktadır. Merkez bankası bağımsızlık kriterleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Kamu kesimine açılan kredilerin belirlenmiş sınırlarına yönelik kıstaslar
  • Merkez bankasının başkanının ve üyelerinin değişmesi sıklığı
  • Merkez bankasının amacının ya da amaçlarının belirlenmesi kıstasları
  • Para politikalarının belirlenmesi kıstasları

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