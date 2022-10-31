Merkez Bankası Bağımsızlığı Nedir? Merkez Bankası Bağımsızlık Türleri Nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bağımsızlığı ifadesi, kullanılacak olan her türlü para politikası aracına bağlı olarak verilen kararların bağımsız olarak alınması anlamına gelir.

Merkez Bankası Bağımsızlığı Nedir?

Yasal olarak belirlenen kurallara bağlı olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, bazı kararlar için bağımsızlığa sahiptir. Siyasi otoritelerden tamamen bağımsız değildir. Bağımsızlığı bazı kriterlere bağlı olarak gerçekleşir.

Merkez Bankası Bağımsızlık Türleri Nelerdir?

Ekonomi dilinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın bağımsızlıkları için sınıflandırmalar bulunmaktadır. Bu bağımsızlık türleri amaç bağımsızlığı, araç bağımsızlığı, finansal bağımsızlık ve kurumsal bağımsızlık olmak üzere dört farklı başlıkta incelenir.

Merkez bankasının bağımsızlığı konusunda dört kıstas bulunmaktadır. Merkez bankası bağımsızlık kriterleri şu şekilde sıralanabilir: