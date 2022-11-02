Uygulanan mevcut para politikalarının hedefleri doğrultusunda bazı durumlar için merkez bankası müdahalesi gerekliliği görülebilir. Bu müdahaleler bazen önceden bildirildiği şekilde gerçekleşir.

Merkez Bankası Müdahalesi Nedir?

Devletlerin para politikaları uzun ya da kısa dönem olmaları fark etmeksizin merkez bankaları tarafından alım satım gerçekleştirmesi Merkez Bankası Müdahalesi demektir. Döviz piyasalarında ihale yöntemi ile müdahale edebilirler. Türk Lirasına karşılık olarak döviz alımı ya da satımının Merkez Bankası tarafından yapılması anlamına gelir.

Merkez bankaları açık ya da kapalı olarak müdahalede bulunabilirler. Ne kadar ya da ne zaman müdahale edileceğini önceden bildirme zorunlulukları yoktur. Bir taraf olarak açık müdahalede bulunabilirler. Bazı durumlarda dolaylı yoldan da müdahale edebilirler.



