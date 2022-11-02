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Merkezi Yönetim Riski Nedir?

31.10.2022 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkezi Yönetim Riski, bazı durumlara bağlı olarak ortaya çıkabilecek bir risk türüdür. Bir ülkedeki bir yatırımcı farklı bir ülkeye borç verdiği ya da ülkenin kefil olduğu bir kuruma borç vermesi durumunda oluşur.

Merkezi Yönetim Riski Nedir?

Yatırımcılar, yaşadıkları ülke dışında bir ülkeye borç verebilir. Ülkelerin hükümetleri başka ülkelerdeki kurumlara ya da kuruluşlara kefil olabilir. Bu durumlarda bazı riskler ile karşı karşıya kalınabilir.

Merkezi Yönetim Riski Nedir?

Sovereign Risk olarak da bilinen Merkezi Yönetim Riski, bir yatırımcının kendi ülkesi dışında başka bir ülkeye borç vermesi ile karşılaşılan bir risk türüdür. Hangi ülkeye yatırım yapıldı ise o ülkeye ait merkez bankası ya da yetkili otorite döviz kurun üzerinde bazı değişiklikler yapabilir.

Bu değişiklikler ve düzenlemeler sonucunda yükümlülüklerin değeri azaltılır. Doğrudan bir borç ya da faiz ödemelerinin yapılmaması gibi risklere de sebebiyet verebilir.

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merkezi risk yönetim

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