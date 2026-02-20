Popüler Kredi Oranları

Mynet'e geç
  1. Finans
  2. myMani

Bankaların en iyi teklifleri
MyMani'de!

ihtiyac-kredisi İhtiyaç Kredisi tasit-kredisi Taşıt Kredisi konut-kredisi Konut Kredisi kredi-karti Kredi Kartı banka-musterisi Bankaların Müşterisi Ol musteri-ol Kredi Karnesi
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. myMani

Aidat yok, komisyon yok! Enpara’da her şey masrafsız

Enpara, "masrafsız bankacılık" vizyonuyla dijital dünyanın kapılarını sonuna kadar açıyor, bankacılık işlemlerine masraf ödeme devri kapanıyor! İşte detaylar...

Aidat yok, komisyon yok! Enpara’da her şey masrafsız
Seray Yalçın

Günün her saatinde gerçekleştireceğiniz EFT, FAST ve havale işlemleri için ömür boyu tek kuruş masraf ödemeden, sürpriz kart aidatlarıyla karşılaşmadan finansal özgürlüğün tadını çıkarmaya ne dersiniz? Dahası da var; birikimleriniz için sunulan yüksek mevduat faiz oranlarıyla paranıza değer katabilir, acil nakit ihtiyaçlarınızda masrafsız ve şeffaf kredi seçeneklerine saniyeler içinde ulaşabilir, tüm bu süreci sadece cep telefonunuz üzerinden yapacağınız kısa bir görüntülü görüşme ile anında başlatabilirsiniz. Nasıl mı? İşte detaylar...

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Neden Enpara’lı olmalısınız? İşte tüm avantajlar

Aidat yok, komisyon yok! Enpara’da her şey masrafsız 1

  • Sonsuza kadar ücretsiz EFT/FAST/Havale ve fatura ödeme işlemleri: Gün ve saat fark etmeksizin tüm para transferlerinizi ve fatura ödemelerinizi tek kuruş masraf ödemeden gerçekleştirebilirsiniz.
  • Ömür boyu aidatsız ve bol avantajlı kredi kartı: Sizi borçlu çıkaran kart aidatlarına son! Enpara kredi kartı için ömür boyu hiçbir ücret ödemezsiniz, üstelik pek çok avantajdan ilk siz yararlanırsınız.
  • Birikimleriniz için yüksek mevduat faiz oranları: Birikimleriniz Enpara’da değer kazanır. Piyasadaki en rekabetçi mevduat faiz oranlarıyla paranız yattığı yerde büyür.
  • Düşük faiz oranlarıyla masrafsız ihtiyaç kredisi: Beklenmedik "dosya masrafı" veya "tahsis ücreti" gibi ek maliyetlerle karşılaşmadan bütçenizi yormayan düşük faiz oranlarıyla ihtiyaç kredinize anında ulaşır, ne ödeyeceğinizi en baştan net bir şekilde görürsünüz.
  • Sevilen marka ve platformların yer aldığı bol avantajlı kampanyalar: En sevilen markalarda geçerli, sadece Enpara’lılara özel bol avantajlı kampanyalarla harcamalarınızı kazanca dönüştürürsünüz.

Dijital bankacılığın en konforlu ve masrafsız haliyle tanışmak için daha fazla beklemeyin. Hemen buraya tıklayarak başvurunuzu yapın, avantajlı dünyaya bugün adım atın!

Hemen Başvur

Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Katılım sonrası yaşanacak sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Almanya'da şirket faaliyetlerindeki büyüme şubatta ivme kazandıAlmanya'da şirket faaliyetlerindeki büyüme şubatta ivme kazandı
Ticaret Bakanlığı ramazanda fiyat denetimlerine odaklandıTicaret Bakanlığı ramazanda fiyat denetimlerine odaklandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
kredi kartı kredi kredi faizi kredi kartından nakit avans çekmek

Diğer Haberler

Cüzdanınızda masrafa yer açmayın! İşte aidatsız ve bol avantajlı Encard

Cüzdanınızda masrafa yer açmayın! İşte aidatsız ve bol avantajlı Encard

Biz Kart ile yemek harcamalarına 1.000 TL’ye varan nakit iade

Biz Kart ile yemek harcamalarına 1.000 TL’ye varan nakit iade

Albaraka'dan vade farksız 50.000 TL finansman fırsatı

Albaraka'dan vade farksız 50.000 TL finansman fırsatı

Kredi notu düşük olanlar için finansal ipuçları

Kredi notu düşük olanlar için finansal ipuçları

Akbank'tan %0,99 faizli 12 ay vadeli 100.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Akbank'tan %0,99 faizli 12 ay vadeli 100.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Akbank'tan %0 faizli toplamda 70.000 TL'ye varan nakit fırsatı

Akbank'tan %0 faizli toplamda 70.000 TL'ye varan nakit fırsatı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.