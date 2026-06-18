Kâr payı yok! 140.000 TL’ye kadar vade farksız destek

Son dönemde nakit akışını yönetmek hepimiz için bir öncelik haline geldi. Bu noktada bankaların sunduğu maliyetsiz seçenekleri takip etmekte fayda var. Albaraka, yıl sonuna kadar geçerli yeni kampanyası kapsamında %0 kâr paylı 40.000 TL’ye kadar, 3 aya varan ödemesiz dönem ve 4 taksitli Pratik Finansman Kart ile 100.000 TL’ye kadar vade farksız taksitli alışveriş fırsatını bir arada sunuyor. Nakit akışını bozmadan ihtiyaçları karşılamak için makul bir seçenek arıyorsanız işte detaylar...

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Albaraka kampanyasından nasıl yararlanabilirim?

Albaraka Mobil üzerinden yeni müşteri olanlara özel, 40.000 TL'ye kadar kâr paysız Pratik Finansman Kart desteği ve kredi kartıyla seçili sektörlerde 100.000 TL'ye varan vade farksız taksit imkanıyla toplamda 140.000 TL'lik finansman avantajının detayları ve şubeye gitmeden kolay başvuru süreci için okumaya devam edin.

40.000 TL’ye Kadar Vade Farksız Finansman Desteği

Tutar: 40.000 TL

Vade: 6 aya kadar

Kar Payı: Vade Farksız

Kullanım Alanları (Sektörler): Mobilya ve Beyaz Eşya, Oto Servis ve Bakım, Teknoloji Marketler, Ulaşım Bileti Alımı, Sağlık, Okul, Kırtasiye, Giyim

Başvuru: Yalnızca dijitalden müşteri olanlar.

Vade Farksız Taksit Kampanyası – Kredi Kartı

Tutar: 100.000 TL’ye kadar

Vade: Seçili sektörlerde vade farksız 6 taksit

Kart: Albaraka Word Kredi Kartları

Kullanım Alanları (Sektörler): Sağlık, Eğitim

Albaraka Mobil’e giriş yaptıktan sonra Başvurular sekmesinden, "Tüm Kampanyalar" sayfasına giriş yapın.

Kampanyalar sayfasında bulunan "Dijital Müşterilere Özel Pratik Finansman Kart" kampanyasından kod alın.

Kampanyadan kod aldıktan sonra; İşlem>Finansman İşlemleri>Pratik Finansman Kart> “Dijital Müşterilere Özel Pratik Finansman Kart” adımlarını izleyerek menüden işleminizi tamamlayın.

Kampanya Koşulları

Kampanya 31 Aralık 2026 tarihine kadar geçerli.

geçerli. Kampanya kapsamında %0 kâr paylı 40.000 TL’ye kadar, 3 aya varan ödemesiz dönem ve 4 taksitli Pratik Finansman Kart ve 100.000 TL’ye kadar vade farksız taksitli alışveriş fırsatı bir aradadır.

Albaraka Mobil’den müşteri olanlar, %0 kâr payı ile 40.000 TL’ye kadar Pratik Finansman Kart (İhtiyaç Finansmanı) kullanabilir. 100.000 TL’ye varan seçili sektörlerde vade farksız taksitli alışveriş fırsatından yararlanabilir.

Toplamda 140.000 TL’ye kadar vade farksız finansman desteği hakkında detaylı bilgi almak için “Pratik Finansman Kart” sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Pratik Finansman Kart nakit bir finansman ürünü değildir. Pratik Finansman Kart ile banka ATM'leri üzerinden nakit çekim yapamazsınız.

Kampanya kapsamında Pratik Finansman Kart ve Kredi Kartı talepleri banka kredi ve tahsis politikaları çerçevesinde, müşterinin aylık gelir bilgileri, kredi skoru vb. kriterler göz önünde bulundurularak müşteri özelinde değerlendirilecektir. Bu doğrultuda, başvurunun olumsuz sonuçlanması durumunda kampanyadan faydalanılması mümkün olmayacaktır. Banka uygun görmediği başvuruları reddetme, kampanya koşullarını değiştirme, gerekli görmesi halinde ek bilgi ve belge talebinde bulunma ve kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.

Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Başvuru ve katılım sonrası yaşanacak sorunlardan Mynet sorumlu değildir.