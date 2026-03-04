MobilDeniz'den %1,99 faizli ve 6 ay vadeli 100.000 TL'ye varan kredi

Hepimiz aynı döngünün içindeyiz; tam işleri yoluna koydum derken hiç hesapta olmayan bir ödemeyle karşılaşırız ya da o çok istediğimiz şey için bir miktar nakit gerekebilir. "Şimdi kimden istenir, nasıl halledilir?" diye düşünmek yerine işi kökten çözen bir yol var. Eğer henüz DenizBank müşterisi değilseniz MobilDeniz üzerinden hızlıca hesabı açıp 100.000 TL’ye kadar olan nakit sıkışıklığını %1,99'dan başlayan faizle, 6 ay taksitle rahatça çözebilirsiniz. İşte detaylar...

Kampanyaya nasıl başvurulur?

DenizBank'ın yeni müşterilere özel %1,99 faiz oranı ve 6 ay vade ile 100.000 TL’ye varan kredi kampanyasından yararlanmak isterseniz uygulayacağınız adımlar oldukça kolay:

MobilDeniz uygulamasını buraya tıklayarak indirin.

Giriş ekranındaki "Müşteri Ol" butonuna tıklayın.

Ekranda istenilen bilgileri doldurun, sözleşme onaylarını tamamlayın.

Kimliğinizi doğruladıktan sonra müşteri temsilcisine görüntülü bağlanın.

Kredi ve kredi kartı başvurunuzu uygulama üzerinden gerçekleştirin.

Kampanya başvuru koşulları

Kampanyadan 28 Şubat 2026 – 31 Mart 2026 tarihleri arasında MobilDeniz’i indirip "Müşteri Ol" butonu üzerinden ilerleyerek uzaktan DenizBanklı olma sürecini ilk defa tamamlayan ve hayat sigortası yaptırmayı tercih etmeleri durumunda yeni müşteriler faydalanabilir.

tarihleri arasında MobilDeniz’i indirip "Müşteri Ol" butonu üzerinden ilerleyerek uzaktan DenizBanklı olma sürecini ilk defa tamamlayan ve hayat sigortası yaptırmayı tercih etmeleri durumunda yeni müşteriler faydalanabilir. Kampanyadan ilk kez MobilDeniz üzerinden müşteri olup kredi başvurusu yapan DenizBanklı 1 ay süresince yararlanabilir.

Kampanya kapsamındaki tutar ve vade sınırlarında kalan işsizlik sigortalı kredi başvuruları DenizBanklı olma sürecinin tamamlanmasının ardından MobilDeniz üzerinden gerçekleştirilebilir.

Kampanya kapsamında yeni müşteriler 65.001 TL - 100.000 TL aralığında %1,99’dan başlayan faiz oranı ve 6 ay vadeye kadar krediden faydalanabilirler.

İlk kez MobilDeniz üzerinden müşteri olanlar 1.000 TL - 65.000 TL aralığında %0 faiz oranı ya da 65.001 TL - 100.000 TL aralığında %1,99’dan başlayan faiz oranı olmak üzere tek bir kredi kampanyasından faydalanabilirler.

Kampanya kapsamında kullanılacak minimum kredi tutarı 1.000 TL, maksimum kredi tutarı 100.000 TL, maksimum vade 6 aydır.

Kredi tahsis ücreti, başlangıçta bir defaya mahsus alınacak olup kredi tutarının binde 5’i oranındadır. Sigorta ve vergi dahil ücretler toplamı, kredi tahsis ücreti, vergi ve sigorta priminden oluşmaktadır.

Kampanyadan yalnızca gerçek kişi müşteriler faydalanacak olup kullanılabilecek kredi türü bireysel tüketici / ihtiyaç kredisidir.

Her katılımcı kampanyadan sadece bir kez yararlanabilir.

İhtiyaç kredisi kampanyalarından yararlanmak için işsizlik teminatlı hayat sigortası yapılması zorunludur.

Daha önce dijital kanalda DenizBanklı olup %0 faiz oranı ile avantajlı kredi kampanyalarımızdan yararlanan müşteriler bu kampanyadan faydalanamayacaklardır.

Banka, faiz oranlarında değişiklik yapma, onaylanan kredinin kullanımı için son kararı verme, kefil ve ek belge isteme hakkına sahiptir.

Detaylı bilgi denizbank.com'da.

