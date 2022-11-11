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Opsiyon Nedir?

11.11.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Opsiyon finansal alanda kullanılan terimlerden biridir. Bankacılıkta herhangi bir borç senedinin ödenmesi amacıyla belirlenen vade tarihi başlangıç kabul edilerek verilen iki günlük ek süre opsiyon olarak adlandırılır.

Opsiyon Nedir?

Hem ticarette hem de finans alanında kullanılan bir terim olan opsiyon genel tanımı ile ek süre anlamına gelir. Opsiyonların piyasalarındaki işlemler yurt dışı türev ve forex piyasalarında uygulandığı gibi alım ve satım olarak gerçekleştirilir.

Opsiyon nedir?

En temel tanımıyla opsiyon, endeks, hisse senedi gibi bir ürününü alıcıya belli bir fiyatta ve belli bir tarihte alım-satım hakkı tanıyan bir kontrattır. İki farklı opsiyon çeşidi bulunur:

  • Alım opsiyonu yani call option olarak da adlandırılan bu opsiyon çeşidi, gelecekte belli bir miktardaki ürünü, belirli bir fiyattan alma hakkı veren bir sözleşmedir.
  • Satış opsiyonu yani put option, gelecekte belirli bir miktarda varlığı, belirli bir fiyattan satma hakkı veren bir sözleşmedir.

Alım opsiyonu ve satış opsiyonunda taraflar miktarı, vadeyi, vade tarihindeki fiyatı ve opsiyon hakkı alan kişinin ödeyeceği prim hususlarında bugünden anlaşılır. Opsiyonun gerçekleşeceği tarihte opsiyon hakkını alan taraf, daha önce anlaştıkları prim miktarını opsiyon hakkını veren tarafa nakit olarak öder. Opsiyon çeşitleri dışında iki farklı opsiyon tipi vardır.

"Avrupa türü opsiyon" ve "Amerika türü opsiyon" olarak iki tip opsiyon bulunur. Bu türlere göre borçluya tanınan ek süre anlamında kullanılan bir ifadedir. Opsiyon alıcısının yapılan sözleşmedeki konu olan değer ya da malı satın almak ya da satmak için kendisine verilen hakkın vadesini uzatır. Amerikan türü opsiyonlarda bu süre vade sonu ya da vade sonundan bir gün öncesine kadar olan herhangi bir sürede kullanma hakkı sağlar.

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