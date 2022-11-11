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Otomatik Dengeleyiciler Nedir?

11.11.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Finans ve ekonomi alanlarında kullanılan birçok terim ve ifade bulunur. Bunlardan biri de otomatik dengeleyiciler olarak anılan mali unsurlardır. Otomatik dengeleyicileri artan vergiler ya da işsizlik sigortaları ödemeleri gibi durumlarla örneklendirmek mümkündür.

Otomatik Dengeleyiciler Nedir?

Ekonomik dengelerin sağlanması için ya da bu var olan dengelerin sürdürülebilir kılınması için bazı unsurlara gereksinim duyulur. En etkin ve en hızlı olarak kendiliğinden harekete geçen ve işlev gören mali unsurlar otomatik dengeleyiciler olarak isimlendirilir.

Otomatik dengeleyiciler nedir?

"Automatic Stabilisers" olarak da bilinen otomatik dengeleyiciler ekonomide dengeyi oluşturucu etkiler oluşturan mali unsurlar ya da kurumlar olarak tanımlanabilir. Otomatik dengeleyicilere örnek olarak oranı arttırılan vergiler, bütçe açıkları ve bütçe fazlaları, bireyler, aileler ya da kurumlar için planlanan tasarruflar, toprak ürünleri için ödenen destekler gösterilebilir.

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