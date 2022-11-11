Ekonomik dengelerin sağlanması için ya da bu var olan dengelerin sürdürülebilir kılınması için bazı unsurlara gereksinim duyulur. En etkin ve en hızlı olarak kendiliğinden harekete geçen ve işlev gören mali unsurlar otomatik dengeleyiciler olarak isimlendirilir.

Otomatik dengeleyiciler nedir?

"Automatic Stabilisers" olarak da bilinen otomatik dengeleyiciler ekonomide dengeyi oluşturucu etkiler oluşturan mali unsurlar ya da kurumlar olarak tanımlanabilir. Otomatik dengeleyicilere örnek olarak oranı arttırılan vergiler, bütçe açıkları ve bütçe fazlaları, bireyler, aileler ya da kurumlar için planlanan tasarruflar, toprak ürünleri için ödenen destekler gösterilebilir.



