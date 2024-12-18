FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. '1 milyon TL'ye gelmiş oldu' İkinci el araçta yeni düzenlemeye isyan ettiler! 'Fiyatlara yansıyacak'

'1 milyon TL'ye gelmiş oldu' İkinci el araçta yeni düzenlemeye isyan ettiler! 'Fiyatlara yansıyacak'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
18.12.2024 10:11
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci elde sigorta şartı geldi, galericiler isyan etti. Satmak için aldıkları araçlara zorunlu sigorta getirilmesine tepki gösteren galericiler sigortanın araç başı 20 - 25 bin lira arası çıktığını belirtip bunun 20 araçta çok ciddi bir rakam olduğunu söyledi. Bir galerici "50 araçlık stokla çalışan bir esnaf için neredeyse 1 milyon gibi bir rakama çıkmış oldu" derken galericiler uygun bir sigorta paketi talep etti.

'1 milyon TL'ye gelmiş oldu' İkinci el araçta yeni düzenlemeye isyan ettiler! 'Fiyatlara yansıyacak'

İkinci el araç satışında yeni dönem başladı. Son düzenlemeyle satış için sergilenen ikinci el araçlara sigorta şartı getirilmişti. Bu maliyetlerle kepenk kapatma noktasına geldik diyen galericiler toplanıp isyan etti. Galericiler, zorunlu sigortayla beraber araç başı 20 bin liraya yakın para ödeyecek olmaları konusunda 'Mağdur oluyoruz' derken bir talepte de bulundu. İşte detaylar...

e1

"YATAN ARABAYA BEN NİYE SİGORTA KESTİREYİM"

Show Haber'de yer alan habere göre, mikrofon uzatılan galericiler "Zaten piyasa durgun, iyice tamamen durdu şu anda" derken bazısı da "Yatan arabaya ben niye sigorta kestireyim" ifadelerini kullandı. Bir başkası da "Trafiğe çıkmayan araçlara sigorta kesilmiyordu" dedi. Ancak artık o dönem geçmişte kaldı.

e2

"EKSTRA BİR MALİYET YÜKLENDİ ESNAFLARIN SIRTINA"

İkinci elde sigorta şartı galericileri çileden çıkardı. Oto Center'da toplanan galericiler isyan etti. Bunun sebebi ise satmak için aldıkları araçlara zorunlu sigorta getirilmesi. Galericiler "Ekstra bir maliyet yüklendi esnafların sırtına" dedi.

e3

"20 TANE ARAÇTA BU ÇOK CİDDİ BİR RAKAM"

Mikrofon uzatılan bir başka galerici de "Binici için düşünceli bir hareket ama esnaf için tam düşünceli bir hareket değil" ifadelerini kullandı. İşte bu zorunlu sigorta ile birlikte araç başı 20 bin liraya yakın para ödeyecek olan galericiler de mağdur oluyoruz dedi. Galericiler "Sigorta 20 ile 25 bin lira arası çıkıyor. Şimdi 20 tane araçta bu çok ciddi bir rakam. 50 araçlık stokla çalışan bir esnaf için neredeyse 1 milyon gibi bir rakama çıkmış oldu" şeklinde konuştu.

e4

İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARINA ETKİ EDECEK Mİ?

Galericilere göre yaşanan sigorta mağduriyeti araçların fiyatlarına da yansıyacak. Haliyle belirli bir artış olacak. Galericiler "Bu da tabii maliyeti arttırdığı için bu sefer müşteriden bu çıkmış oluyor" dedi.

e5

"BİRÇOK ESNAF DÜKKANINI KAPATMAK ZORUNDA KALACAK"

Bazısı da farklı bir noktaya değinerek "Birçok esnaf bu yükü kaldıramayıp dükkanını kapatmak zorunda kalacaktır" ifadelerini kullandı.

e6

ÖZEL SİGORTA PAKETİ TALEBİ

Sigorta bedeli geri ödenecek ama satıştan sonra.

e7

Galericiler "Ortalama bir alıcının yılda 15-20 bin kilometre yaptığı araçla park halinde duran bir galericinin aracına aynı sigorta bedeli ödemesi haksız bir bedel olacaktır" dedi.

e8

Kepenk kapatmamıza ramak kaldı diyen esnaf isteğini ise şu sözlerle dile getirdi; "Uygun bir sigorta paketi belirlenerek arkadaşlarımızdan haksız ciddi bedeller talep edilmemelidir"

e9

Anahtar Kelimeler:
ikinci el araba ikinci el araba fiyatları ikinci el araç sigorta trafik sigortası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'ın yıldızından Okan Buruk ve takım için skandal sözler!

Galatasaray'ın yıldızından Okan Buruk ve takım için skandal sözler!

'Asgari ücrete olacak olan zam bu' İki oran verip 'orta noktası' olacak dedi: 'Erdoğan da takviye yapacak'

'Asgari ücrete olacak olan zam bu' İki oran verip 'orta noktası' olacak dedi: 'Erdoğan da takviye yapacak'

'Evinize bile sokmayın' Bakanlık o ürünleri toplatıyor!

'Evinize bile sokmayın' Bakanlık o ürünleri toplatıyor!

'Bekledikleri artışa kavuşacaklar' Refah payı sinyallerini yorumladı

'Bekledikleri artışa kavuşacaklar' Refah payı sinyallerini yorumladı

Vergi tatiline girdiler! O ülkede 2 ay boyunca vergi yok

Vergi tatiline girdiler! O ülkede 2 ay boyunca vergi yok

Tüm il o döviz bürosuna akın etti, önünde kuyruk oluştu! Sebebi...

Tüm il o döviz bürosuna akın etti, önünde kuyruk oluştu! Sebebi...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Yılın Son Fırsatları başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Yılın Son Fırsatları başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Yılın Son Fırsatları'na özel Versace'de kaçırılmayacak fiyatlar

Yılın Son Fırsatları'na özel Versace'de kaçırılmayacak fiyatlar

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.