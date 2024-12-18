'1 milyon TL'ye gelmiş oldu' İkinci el araçta yeni düzenlemeye isyan ettiler! 'Fiyatlara yansıyacak'

İkinci el araç satışında yeni dönem başladı. Son düzenlemeyle satış için sergilenen ikinci el araçlara sigorta şartı getirilmişti. Bu maliyetlerle kepenk kapatma noktasına geldik diyen galericiler toplanıp isyan etti. Galericiler, zorunlu sigortayla beraber araç başı 20 bin liraya yakın para ödeyecek olmaları konusunda 'Mağdur oluyoruz' derken bir talepte de bulundu. İşte detaylar...

"YATAN ARABAYA BEN NİYE SİGORTA KESTİREYİM"

Show Haber'de yer alan habere göre, mikrofon uzatılan galericiler "Zaten piyasa durgun, iyice tamamen durdu şu anda" derken bazısı da "Yatan arabaya ben niye sigorta kestireyim" ifadelerini kullandı. Bir başkası da "Trafiğe çıkmayan araçlara sigorta kesilmiyordu" dedi. Ancak artık o dönem geçmişte kaldı.

"EKSTRA BİR MALİYET YÜKLENDİ ESNAFLARIN SIRTINA"

İkinci elde sigorta şartı galericileri çileden çıkardı. Oto Center'da toplanan galericiler isyan etti. Bunun sebebi ise satmak için aldıkları araçlara zorunlu sigorta getirilmesi. Galericiler "Ekstra bir maliyet yüklendi esnafların sırtına" dedi.

"20 TANE ARAÇTA BU ÇOK CİDDİ BİR RAKAM"

Mikrofon uzatılan bir başka galerici de "Binici için düşünceli bir hareket ama esnaf için tam düşünceli bir hareket değil" ifadelerini kullandı. İşte bu zorunlu sigorta ile birlikte araç başı 20 bin liraya yakın para ödeyecek olan galericiler de mağdur oluyoruz dedi. Galericiler "Sigorta 20 ile 25 bin lira arası çıkıyor. Şimdi 20 tane araçta bu çok ciddi bir rakam. 50 araçlık stokla çalışan bir esnaf için neredeyse 1 milyon gibi bir rakama çıkmış oldu" şeklinde konuştu.

İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARINA ETKİ EDECEK Mİ?

Galericilere göre yaşanan sigorta mağduriyeti araçların fiyatlarına da yansıyacak. Haliyle belirli bir artış olacak. Galericiler "Bu da tabii maliyeti arttırdığı için bu sefer müşteriden bu çıkmış oluyor" dedi.

"BİRÇOK ESNAF DÜKKANINI KAPATMAK ZORUNDA KALACAK"

Bazısı da farklı bir noktaya değinerek "Birçok esnaf bu yükü kaldıramayıp dükkanını kapatmak zorunda kalacaktır" ifadelerini kullandı.

ÖZEL SİGORTA PAKETİ TALEBİ

Sigorta bedeli geri ödenecek ama satıştan sonra.

Galericiler "Ortalama bir alıcının yılda 15-20 bin kilometre yaptığı araçla park halinde duran bir galericinin aracına aynı sigorta bedeli ödemesi haksız bir bedel olacaktır" dedi.

Kepenk kapatmamıza ramak kaldı diyen esnaf isteğini ise şu sözlerle dile getirdi; "Uygun bir sigorta paketi belirlenerek arkadaşlarımızdan haksız ciddi bedeller talep edilmemelidir"