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1 milyonluk araç 750 bin TL'ye satılıyor! 'Fiyatlarda yüzde 25 düşüş' Tarih verdi

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
05.03.2025 12:18
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Malatya'da yüzde 25'lere varan fiyat düşüşlerine rağmen ikinci el otomobil satışlarında durağanlığın devam ettiğini belirten esnaf, hareketlilik için Ramazan Bayramı'nı bekliyor. Esnaf, 1 milyonluk aracın 750 bin TL'ye satılmasına rağmen alıcı bulamadığını belirtirken Malatya Yeşiltepe Galericiler Sitesi Denetim Kurulu Başkanı Başkan Göksel Levent, Ramazan ayının ortaları itibarıyla satışlarda hareketlilik beklediklerini söyledi.

1 milyonluk araç 750 bin TL'ye satılıyor! 'Fiyatlarda yüzde 25 düşüş' Tarih verdi

Malatya'da ikinci el araç piyasasında yüzde 25'lere varan fiyat düşüşü yaşandığını, buna rağmen işlerin durgun olduğunu ifade eden galerici esnafı 1 milyonluk bir aracın 750 bin TL'ye satışa sunulmasına rağmen alıcı bulamadığını söyledi.

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"DURAĞANLIK DEVAM EDİYOR"

2024 yılı sonlarında sektörde başlayan durağanlığın devam ettiğini kaydeden Malatya Yeşiltepe Galericiler Sitesi Denetim Kurulu Başkanı Başkan Göksel Levent, Ramazan ayının ortaları itibarıyla satışlarda hareketlilik beklediklerini ifade etti.

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"FİYATLARDA YÜZDE 25‘LERE VARAN DÜŞÜŞ YAŞANIYOR"

Faiz indirimleri ile krediye erişimin de fiyatları doğrudan etkilendiğini aktaran Levent, yüzde 25'lere varan indirimlere rağmen sektördeki durgunluğunun devam ettiğini söyledi. (İHA)

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