1 yıl önce yatırım için almışlardı! Şimdi hepsi elden çıkarmaya çalışıyor 'Alan satıyor'

Araç piyasasındaki hareketlilik dikkat çekmeye başladı. Araç satışlarında kıpırdanmalar başlarken paylaşılan veriler dikkat çeken bir detayı da gözler önüne serdi. Bir dönem yatırım amaçlı alınan araçlar artık elden çıkarılıyor mu? İşte araç piyasasındaki o çarpıcı duruma ilişkin detaylar...

Gazeteci Emre Özpeynirci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda EBS'nin 10 aylık araç satışı verilerini aktararak dikkat çeken bir detaya vurgu yaptı.

"GEÇEN SENE ALANLAR SATIYOR"

"Geçen sene alanlar satıyor" diyen Özpeynirci, "10 ayda satılan 5.799.786 adet 2. el otomobilin yüzde 56,24'ü 10 yaş ve üzeri araçlardan oluşurken, 5 yaş ve üzerinin payı yüzde 79'u aştı" diyerek verileri aktardı.

Devamında 1 yaşındaki araçlarla ilgili çarpıcı veriyi paylaşan Özpeynirci "En dikkat çeken ise 1 yaşındaki araçlar. 10 ayda 355 bin adet satılmış ki yüzde 6,13'le en büyük pay bu yaş grubunda" ifadelerini kullandı.

"YATIRIM AMAÇLI ALINANLAR ELDEN ÇIKARILIYOR"

Bu veriler ışığında bir çıkarımda bulunan Özpeynirci "Geçen yıl yatırım amaçlı alınanlar elden çıkarılıyor gibi" dedi.