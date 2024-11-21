FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. 1 yıl önce yatırım için almışlardı! Şimdi hepsi elden çıkarmaya çalışıyor 'Alan satıyor'

1 yıl önce yatırım için almışlardı! Şimdi hepsi elden çıkarmaya çalışıyor 'Alan satıyor'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
21.11.2024 10:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araç sahibi olmak isteyenler, yeni bir araba satın almak isteyenler ya da aracını değiştirmeyi düşünenler araç piyasasındaki gelişmeleri dikkatle takip ediyor. Bir dönem yatırım amaçlı araç alımı dikkat çekerken bu kez geçen sene araç alanların araçlarını elden çıkarmaya başladığı görüldü. 10 ayda satılan araçlar arasında yüzde 6,13 ile en büyük payın 1 yaşındaki araçlar grubunda olması dikkat çekti.

1 yıl önce yatırım için almışlardı! Şimdi hepsi elden çıkarmaya çalışıyor 'Alan satıyor'

Araç piyasasındaki hareketlilik dikkat çekmeye başladı. Araç satışlarında kıpırdanmalar başlarken paylaşılan veriler dikkat çeken bir detayı da gözler önüne serdi. Bir dönem yatırım amaçlı alınan araçlar artık elden çıkarılıyor mu? İşte araç piyasasındaki o çarpıcı duruma ilişkin detaylar...

thumbs_b_c_6f14b6a84a0004b47a040d57016ab7e4

Gazeteci Emre Özpeynirci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda EBS'nin 10 aylık araç satışı verilerini aktararak dikkat çeken bir detaya vurgu yaptı.

thumbs_b_c_013d688d7cd90a893374f73ac7ff827a

"GEÇEN SENE ALANLAR SATIYOR"

"Geçen sene alanlar satıyor" diyen Özpeynirci, "10 ayda satılan 5.799.786 adet 2. el otomobilin yüzde 56,24'ü 10 yaş ve üzeri araçlardan oluşurken, 5 yaş ve üzerinin payı yüzde 79'u aştı" diyerek verileri aktardı.

thumbs_b_c_72b11320456753ba4b9746f8b02dcc44

Devamında 1 yaşındaki araçlarla ilgili çarpıcı veriyi paylaşan Özpeynirci "En dikkat çeken ise 1 yaşındaki araçlar. 10 ayda 355 bin adet satılmış ki yüzde 6,13'le en büyük pay bu yaş grubunda" ifadelerini kullandı.

thumbs_b_c_fd909acfb4fcc20474e857c87d8efcd3

"YATIRIM AMAÇLI ALINANLAR ELDEN ÇIKARILIYOR"

Bu veriler ışığında bir çıkarımda bulunan Özpeynirci "Geçen yıl yatırım amaçlı alınanlar elden çıkarılıyor gibi" dedi.

eeeeeeeee

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Araç araba
En Çok Okunan Haberler
Sırrı Süreyya Önder'in sözünü duyan Süleyman Soylu kahkaha attı! Diğer vekiller de kendini tutamadı

Sırrı Süreyya Önder'in sözünü duyan Süleyman Soylu kahkaha attı! Diğer vekiller de kendini tutamadı

Bu vergiyi ödediyseniz paranızı geri alabilirsiniz!

Bu vergiyi ödediyseniz paranızı geri alabilirsiniz!

Yönetmelik zorunlu tutuyor! Geç kalmadan alın: Büyük zam yolda, en az yüzde 50 artacak

Yönetmelik zorunlu tutuyor! Geç kalmadan alın: Büyük zam yolda, en az yüzde 50 artacak

Milyonlarca vatandaş bekliyordu! GSS borçları erteleniyor

Milyonlarca vatandaş bekliyordu! GSS borçları erteleniyor

58 kilo altındakiler zor yürüyecek, işten erken çıkın!

58 kilo altındakiler zor yürüyecek, işten erken çıkın!

'50'lik banknot dolar alış satışını durdurduk' Piyasada panik!

'50'lik banknot dolar alış satışını durdurduk' Piyasada panik!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.