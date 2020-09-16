10 bin Formula1 bileti anında satıldı! Bilindiği gibi dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu olan Formula 1'in etaplarından biri bu yıl Türkiye'de İstanbul Park'ta yapılacak. Bugüne kadar 10 bin adet biletin satılmış olması ise dikkat çekici. Detayla şöyle...

10 BİN FORMULA 1 BİLETİ ANINDA SATILDI!

Intercity İstanbul Park’ın tam 14 kategoride, geniş bir fiyat yelpazesinde satışa sunduğu 10 bin adet indirimli bilet 2,5 saat içinde kapış kapış gitti. Bu haberin detayına geçmeden önce Formula 1 bilet fiyatlarına bakalım isterseniz:

FORMULA 1 TÜRKİYE BİLET FİYATLARI

Platinum Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.900TL.

Gold 1 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı:1.500TL.

Gold 2 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.500TL.

Gold 3 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.300TL.

Gold Açık Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.100TL.

Silver 1 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 850TL.

Silver 2 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 550TL.

Silver 3 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 750TL.

Silver 4 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 750TL.

Silver 5 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 350TL.

Silver 6 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 250TL.

Silver 7 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 750TL.

Silver 8 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 850TL.

Açık Alanda Formula 1 izleme fiyatı: 90 TL

FORMULA 1 TÜRKİYE ETABI HAKKINDA

Formula1 Türkiye etabı ne zaman ve Formula 1 Türkiye nerede gibi sorular da sıklıkla soruluyor. Türkiye Formula 1 yarışlarının tarihi: 13-14-15 Kasım. Formula 1 Türkiye nerede sorusunun yanıtı ise Intercity İstanbul Park’ta yapılacak, şeklinde.

FORMULA 1 BİLETİ NEREDEN ALINIYOR?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi 13 - 14- 15 Kasım'da ülkemizde gerçekleştirilecek olan dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu Formula 1 için bilet satışları Biletix üzerinden devam ediyor. 15 Eylül 2020 saat 18.00 itibariyle satılan toplam bilet sayısı 6 saatte 40 bine ulaşırken bilet satışlarına ilgi artarak devam ediyor.

