'100 binlerce liraya çıkabilir' Hurda Araç Teşviki için 2 senaryo! 3 çocuk deniyordu detayı açıkladı 'Müzakereler sonucu...'

Mynet Özel | Ezgi Sivritepe: 20 yaş üstü araca sahip olanlar Hurda Araç Teşviki'nin çıkıp çıkmayacağını merak ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden önce konu gündeme gelmiş ancak herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştı. Meclis'in açılmasına günler kala Hurda Araç Teşviki'nin çıkmasını bekleyen vatandaşlar konu ile ilgili detayları araştırmaya başladı.

Hurda Araç Teşviki'nin yasalaşması durumunda ise Türkiye'de üretilen 12 otomobil kapsam içerisinde olacağı konuşuluyor. Türkiye'de üretilen 12 otomobil ise şu şekilde:

Hurda Araç Teşviki'nden faydalanmak için bazı maddelerin yerine getirilmesi gerektiği konuşuluyorken Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın Mynet'e özel açıklamalarda bulundu. Yalçın, sektör için böyle bir düzenlemenin olumlu sonuçlar doğurabileceğinin altını çizdi ve kesinleşmiş bir yasanın olmadığını vurguladı.

EN AZ 3 ÇOCUK DENİYORDU

Hurda Araç Teşviki ile sıfır otomobil almak isteyenlerin 'en az üç çocuklu ve düşük gelirli aileler' olması gerektiğine dair iddialarında bulunduğunu hatırlatan Yalçın, şu ifadeleri kullandı:



"Bu konu tamamen belirsiz; yasa metni yayımlanmadan 'herkes faydalanır mı yoksa belirli gruplar mı kapsama girer' sorusunun cevabı verilemez. Kapsam, yapılacak müzakereler sonucunda netleşecek"

Geçmiş dönemlerde uygulanan Hurda Araç Teşviki'nde satın alma sırasında doğrudan ÖTV'nin düşürüldüğünü belirten Yalçın, teklif edilen yasanın kabul edilmesi durumunda en güçlü ihtimalin yine bu olduğunu aktardı.

HİBE VE KREDİ DESTEĞİ GÜNDEMDE Mİ?

Devletin, teşvikten yararlanmak isteyenlere hibe ya da kredi desteği sunup sunmayacağının belirsiz olduğunu vurgulayan Yalçın, "Markalar böyle bir düzenleme yürürlüğe girdiği anda genellikle hurda takasa ek kampanya, finansman desteği ve stok yönlendirmesiyle hızlıca pozisyon alacaktır" cümlelerini kurdu.

Son dönemlerde elektrikli ve hibrit modellere ek avantajların olacağına dair haberlerin çıktığını kaydeden Yalçın, şu sözleri sarf etti:

"Bu noktada elektrikli ve hibrit araçlara yönelik daha cazip teşvikler sunulması ihtimal dahilinde. Yerli üretim olması sebebiyle Togg için ayrı bir destek verilmesi basında dillendirilse de, henüz resmiyet kazanmış bir karar yok"

İKİ SENARYO VAR!

Son olarak teşvikten yararlanacak bir vatandaşın çıkacak düzenlemeye göre ne kadar kar elde edebileceğini açıklayan Yalçın, iki senaryo olduğunu belirterek sözlerini şu şekilde tamamladı:

"•Sabit indirim modeli: Geçmişte olduğu gibi belirli bir TL tutarı (bugünün koşullarında 50–150 bin TL aralığı konuşuluyor).

•ÖTV muafiyeti modeli: ÖTV’nin kaldırılması ya da ciddi oranlarda düşürülmesi durumunda avantaj yüz binlerce liraya çıkabilir. Özellikle elektrikli araçlarda bu fark çok daha belirgin olur.

Bugünkü fiyatlara bakıldığında, teşvik olmadan bir vatandaşın sıfır otomobil alabilmek için 1 milyon lira ile 1,5 milyon lira seviyesinden başlayan bir bütçeye sahip olması gerekiyor. Teşvik yasası çıkarsa, bu tutarlar doğrudan teşvik kadar aşağıya çekilecek ve özellikle giriş segmentinde araç sahibi olmayı kolaylaştıracak"