100 cc ve altı motosikletlerden Motorlu Taşıtlar Vergisi alınacak! İşte ödenecek tutar...

Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, dün Meclis'e sunuldu. Kanun teklifinde, 100 CC ve altı motosikletlerin de vergi dilimine alındığı detayı yer aldı. Peki, 50 CC ve 100 CC motosikletlerden MTV alınacak mı? İşte, merak edilenler...

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıklamasına göre teklifte yer alan kaynakların içinde; 100 cc hacmin altında kalan ve bu güne kadar MTV’den muaf tutulan motosikletler yer alıyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Bu sınıfta yer alan motosikletlere ayrıca özel bir ehliyet desteği de sunuluyor. Otomobil ehliyeti ile kullanıma izin verilen 100 cc altı motosiklet grubunda, özellikle şehir trafiğinin yoğun olduğu illerde satış patlaması yaşanırken, kurye sektöründe de vergi muafiyeti dolayısıyla sıklıkla tercih edilen bir sınıf olarak ön plana çıkıyor.

EN DÜŞÜK ORAN MOTOSİKLETLİLER İÇİN 625!

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler konuyla ilgili açıklamasında mevcut olan en düşük vergi sınıfını işaret ederek; "Fona pay verdiğimiz Motorlu Taşıtlar Vergisinde farklı bir düzenleme yapıyoruz. Halen vergilendirilmeyen motor silindir hacmi 100 santimetreküpün altında olan motosikletlerle, motor gücü 6 kilovat ve altında olan motosikletleri de motorlu taşıtlar vergisinin kapsamına alıyoruz ve bunları da tarifenin en düşük tutarı ile vergilendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

2024 yılı MTV tablosuna göre en düşük oran ise yeni alınan motosikletler için 625 TL.

Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) verilerine göre 100 cc ve altı motosiklet sınıfında 2022 yılı toplam satışları 123 bin 500 adet. 2023 yılında ise toplamda 231 bin 215 adede ulaşan satışlar, 2024 yılı ilk 7 ayında 247 bin 382 adetlik rekor seviyeye ulaştı. Bu rakamlara göre 3 yılın toplamı ise 602.097 adet. Sadece 2024 yılında satılan motosikletlerde uygulanan vergi muafiyetinin ülke ekonomisine maliyeti ise 154 milyon 613 bin 750 TL.