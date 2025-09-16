123 bine düşürünce... Bakanlık o ilandaki araca müdahale etti! Harekete geçildi, açıklama geldi

İstanbul’da 153 bin kilometredeki bir aracın kilometresini 123 bine düşürerek satışa çıkaran galericinin yetki belgesi Ticaret Bakanlığı tarafından iptal edildi. Vatandaşın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı ihbar üzerine bakanlık ekipleri harekete geçti.

"YETKİ BELGESİ İPTAL EDİLDİ"

Konuya ilişkin açıklama yapan Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, şu ifadeleri kullandı: "08.08.2025 tarihinde gelen şikâyet üzerine; İstanbul Başakşehir’de faaliyet gösteren ilgili otomotiv satış firmasına ivedilikle denetim yapılmıştır. İncelemede, söz konusu aracın 153 bin km olmasına rağmen 123 bin km olarak ilana girildiği ve firmanın faaliyet adresinin ikamet amacıyla kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle kurumun Yetki Belgesi iptal edilmiş, ayrıca firma hakkında hazırlanan rapor İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne sunulmuştur. Bakanlığımız, vatandaşımızın hakkını, hukukunu gözetmeye devam edecektir." (İHA)

