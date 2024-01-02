FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. 125 cc motosiklette B sınıfı ehliyet onayı için gözler Mecliste! 6 ay ve 6 kilometre satışı sonrası fırsatçıların oyunu deşifre oldu

125 cc motosiklette B sınıfı ehliyet onayı için gözler Mecliste! 6 ay ve 6 kilometre satışı sonrası fırsatçıların oyunu deşifre oldu

02.01.2024 16:15 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

2024'e girilmesiyle önemli değişikliklerden biri de motosikletlere yönelik olacak. İkinci el motosiklet satışında '6 ay ve 6 bin kilometre' sınırı sonrası fırsatçılar engeli aşmak için türlü oyunlara başvuruyor. Bu yıl ise 125 cc'ye kadar olan motosikletlerin B sınıfı ehliyetle sürülebilmesi için gözler Meclise çevrildi.

125 cc motosiklette B sınıfı ehliyet onayı için gözler Mecliste! 6 ay ve 6 kilometre satışı sonrası fırsatçıların oyunu deşifre oldu

Resmi Gazete'de 13 Aralık'ta yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye göre sıfır kilometre motosiklerin 6 ay ve 6 bin kilometre dolmadan satışı mümkün değil. Ancak bu sınıra takılmamak için bazı ilanlar 6001 km olarak satışa sunuluyor.

0'DAN 6001'E

Düzenlemenin hayata geçmesi sonrası, motosiklet ilanları da değişti. Önceden sıfır kilometre olarak satışa konan motosikletlerin bazıları 6001 km olarak değiştirildi.

3648461_d1accd1ed6594bd15c97d291220b25c7

GÖZLER TBMM'DE

Bunun gibi, düzenlemeyi ihlal eden ilanlar için para cezası uygulanabilecek. Motosiklet kullananlar ise dört gözle 125 cc'ye kadar olan motosikletlerin B sınıfı ehliyetle sürülebilmesini öneren yasayı bekliyor.

Söz konusu düzenlemeyi de içeren yasa tasarısının bu yıl Türkiye Büyük Millet Meclisine geleceği öğrenildi.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milli Piyango'da büyük ikramiye nereye çıktı? ‘Yılbaşı Özel Çekilişi’ ile ilgili açıklama geldi! Milli Piyango'da büyük ikramiye nereye çıktı? ‘Yılbaşı Özel Çekilişi’ ile ilgili açıklama geldi!
Borsada '10 bin TL' çizgisi! Uçurum açıldıkça açıldıBorsada '10 bin TL' çizgisi! Uçurum açıldıkça açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu Türkiye'ye yönelik çok sinsi bir operasyonCumhurbaşkanı Erdoğan: Bu Türkiye'ye yönelik çok sinsi bir operasyon
Anahtar Kelimeler:
motosiklet
En Çok Okunan Haberler
"En delikanlınızı Fatih'te vurduk" O cinayetteki gerçek...

"En delikanlınızı Fatih'te vurduk" O cinayetteki gerçek...

Skandallar fabrikası! Kamera o anı yakaladı, bakanlık harekete geçti

Skandallar fabrikası! Kamera o anı yakaladı, bakanlık harekete geçti

Memur zammı maaş tablosu! Geri sayım başladı

Memur zammı maaş tablosu! Geri sayım başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu Türkiye'ye yönelik çok sinsi bir operasyon

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu Türkiye'ye yönelik çok sinsi bir operasyon

İkinci ek MTV mi geliyor? Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren iddia!

İkinci ek MTV mi geliyor? Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren iddia!

Milli Piyango'da büyük ikramiye nereye çıktı? ‘Yılbaşı Özel Çekilişi’ ile ilgili açıklama geldi!

Milli Piyango'da büyük ikramiye nereye çıktı? ‘Yılbaşı Özel Çekilişi’ ile ilgili açıklama geldi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kış soğuklarına Columbia ile meydan okuyun! Columbia mont ve polarlar indirime girdi

Kış soğuklarına Columbia ile meydan okuyun! Columbia mont ve polarlar indirime girdi

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Tasarım ödüllü Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında indirimde

Tasarım ödüllü Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.