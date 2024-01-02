125 cc motosiklette B sınıfı ehliyet onayı için gözler Mecliste! 6 ay ve 6 kilometre satışı sonrası fırsatçıların oyunu deşifre oldu

Resmi Gazete'de 13 Aralık'ta yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye göre sıfır kilometre motosiklerin 6 ay ve 6 bin kilometre dolmadan satışı mümkün değil. Ancak bu sınıra takılmamak için bazı ilanlar 6001 km olarak satışa sunuluyor.

0'DAN 6001'E

Düzenlemenin hayata geçmesi sonrası, motosiklet ilanları da değişti. Önceden sıfır kilometre olarak satışa konan motosikletlerin bazıları 6001 km olarak değiştirildi.

GÖZLER TBMM'DE

Bunun gibi, düzenlemeyi ihlal eden ilanlar için para cezası uygulanabilecek. Motosiklet kullananlar ise dört gözle 125 cc'ye kadar olan motosikletlerin B sınıfı ehliyetle sürülebilmesini öneren yasayı bekliyor.

Söz konusu düzenlemeyi de içeren yasa tasarısının bu yıl Türkiye Büyük Millet Meclisine geleceği öğrenildi.





