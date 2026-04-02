14 yıllık serüven sona erdi! Tesla Model S ve Model X resmi olarak sonlandı

Tesla Model S ve Model X, on yılı aşkın üretim sürecinin ardından resmen üretimden kaldırıldı. Elon Musk, X platformunda yaptığı açıklamada her iki model için özel siparişlerin kapatıldığını ve artık yalnızca stokta bulunan araçların satın alınabileceğini duyurdu.

ABD’de Tesla’nın internet sitesinde “Sipariş Ver” seçeneğine tıklandığında kullanıcılar doğrudan stok sayfasına yönlendiriliyor. Şu anda stokta 15 adet Model S ve 24 adet Model X bulunuyor. Bu araçların tamamı, Tesla’nın Supercharger ağında ücretsiz hızlı şarj ve ömür boyu ücretsiz Premium Connectivity (uydu haritaları, hava durumu, Sentry Mode ile müzik ve video akışı gibi özellikler) avantajlarıyla sunuluyor.

TESLA MODEL S: MODERN ELEKTRİKLİ OTOMOBİL DÖNEMİNİ BAŞLATAN MODEL

Model S, uzun menzil, hızlı şarj, geniş iç hacim ve yüksek performansı bir araya getirerek modern elektrikli otomobil dönemini başlatan model oldu. 2012’de tanıtılan model, yıllar içinde teknik olarak birçok güncelleme alsa da tasarım açısından ilk versiyonuna oldukça sadık kaldı.

Benzer şekilde Model X de 2015’te üretime girdi ve özellikle “Falcon Wing” arka kapıları, geniş iç mekanı ve uzun yol konforuyla dikkat çekti. İki model aynı altyapıyı paylaşarak uzun süre lüks elektrikli araç segmentinin en popüler seçenekleri arasında yer aldı.

MODEL 3 VE MODEL Y İLE BİRLİKTE POPÜLERİTELERİ AZALDI

Ancak 2017’de Tesla Model 3’ün piyasaya çıkmasıyla dengeler değişti. Daha uygun fiyatlı ve kompakt yapısıyla geniş kitlelere hitap eden bu model büyük ilgi gördü. Ardından, 2020'de Model Y'nin büyük satış rakamlarına ulaşmasıyla Model S ve Model X'in popülaritesi daha da azaldı.

Zamanla Model S ve Model X, Tesla’nın en çok konuşulan araçları olmaktan çıkıp şirket raporlarında “Diğer Modeller” kategorisine dahil edildi. Model Y’nin büyük satış başarısının ardından bu iki modelin satışları ciddi şekilde düştü. Tesla da ikinci çeyrek itibarıyla bu amiral gemisi modelleri sonlandırarak otonom sürüş ve robotik teknolojilere odaklanmayı planladığını açıkladı. Musk, şirketin ilk çeyrek kazanç toplantısında bu kararı “onurlu bir veda” olarak nitelendirerek, geleceğin otonomi temelli olacağını vurguladı.Geçtiğimiz yıl Tesla, dünya genelinde 1,6 milyon adet Model 3 ve Model Y teslim ederken; Model S, Model X, Cybertruck ve Semi’yi kapsayan “Diğer Modeller” kategorisi toplamda sadece 50.850 adet satışta kaldı.