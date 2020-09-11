18 bin Dolara Bisiklet: Lamborghini yarış bisikleti yaptı!

Lamborghini yarış bisikleti yaptı! Fransa Bisiklet Turnuvasının heyecanı sürerken bisiklet tutkunlarının dikkatini çekecek yeni modeller de pazara sunuluyor. Lamborghini markasının ortaklığı ile geliştirilen yeni bisiklet ise epeyce heyecan verici detaylara sahip.

LAMBORGHİNİ YARIŞ BİSİKLETİ: CERVELA R5 AUTOMOBİLİ LAMBORGHİNİ EDİTİON

İtalyan zevkini ve mühendisliğini bisiklet dünyasına taşıyan Lamborghini bisiklet adıyla basında yer bulan Cervela R5 Automobili Lamborghini Edition hakkında detaylar şöyle...

SADECE 63 TANE

İtalyan üreticinin kuruluş tarihi olan 1963’e bir gönderme olarak toplamda sadece 63 tane üretileceği açıklandı. Elbette bu az sayıdaki bisikletin şanslı sahiplerinden olmak kadar onu özel koleksiyonlara dahil etmek de heyecan verici.

PROFESYONELLERE ÖZEL

İtalyan komponentlerinin özellikle tercih ettiği model, aldığı siparişlerle üretim adedini aştı bile. Yarışlarda boy gösterecek olan Lamborghini bisiklet, özellikleri ile de çok kıymetli.

Üzerinde Campagnolo Super Record EPS grupset ile gelen bisiklette Deda Elementi gidon ve Fizik Aliante sele yapısı tercih edilmiş.