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18 bin Dolara Bisiklet: Lamborghini yarış bisikleti yaptı!

OTOMOTİV HABERLERİ  | 11.09.2020 21:52 | Son Güncelleme

Lamborghini yarış bisikleti yaptı! Lamborghini marka yarış bisikleti ile çok iddialı geliyor...

18 bin Dolara Bisiklet: Lamborghini yarış bisikleti yaptı!

Lamborghini yarış bisikleti yaptı! Fransa Bisiklet Turnuvasının heyecanı sürerken bisiklet tutkunlarının dikkatini çekecek yeni modeller de pazara sunuluyor. Lamborghini markasının ortaklığı ile geliştirilen yeni bisiklet ise epeyce heyecan verici detaylara sahip.

LAMBORGHİNİ YARIŞ BİSİKLETİ: CERVELA R5 AUTOMOBİLİ LAMBORGHİNİ EDİTİON

İtalyan zevkini ve mühendisliğini bisiklet dünyasına taşıyan Lamborghini bisiklet adıyla basında yer bulan Cervela R5 Automobili Lamborghini Edition hakkında detaylar şöyle...

SADECE 63 TANE

İtalyan üreticinin kuruluş tarihi olan 1963’e bir gönderme olarak toplamda sadece 63 tane üretileceği açıklandı. Elbette bu az sayıdaki bisikletin şanslı sahiplerinden olmak kadar onu özel koleksiyonlara dahil etmek de heyecan verici.

PROFESYONELLERE ÖZEL

İtalyan komponentlerinin özellikle tercih ettiği model, aldığı siparişlerle üretim adedini aştı bile. Yarışlarda boy gösterecek olan Lamborghini bisiklet, özellikleri ile de çok kıymetli.

Üzerinde Campagnolo Super Record EPS grupset ile gelen bisiklette Deda Elementi gidon ve Fizik Aliante sele yapısı tercih edilmiş.

Parçaların yürüyen aksam kısmına geçtiğimizde Campagnolo ile karşılaşıyoruz. Campagnolo Bora One karbon fiber jant seti burada merkezi oluştururken lastik ayağında ise Vittoria Corsa Pro kullanılmış.

18 BİN DOLARA BİSİKLET!

Lamborghini bisiklet fiyatı konusunda da bilgiler var. Tanıtımıyla birlikte satış süreci de başlatılan Lamborghini bisikletin modelin fiyat etiketinde 18.000 dolar yazıyor.

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