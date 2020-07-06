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1977 model otomobil ilk günkü orijinalliğini koruyor! 170 bin TL'ye alıcısını bekliyor

OTOMOTİV HABERLERİ  | 06.07.2020 14:03 | Son Güncelleme

Eskişehir’de sahibinin satışa çıkardığı 44 yıllık otomobil ilk günkü orijinalliğiyle görenleri kendine hayran bırakırken, sıfır kilometre araç fiyatına olması ise dikkat çekiyor.

1977 model otomobil ilk günkü orijinalliğini koruyor! 170 bin TL'ye alıcısını bekliyor

Eskişehir’de 1977 model otomobili görenler dönüp bir daha bakıyor. Zamanının en değerli otomobili olan araç günümüze tamamen orijinal bir şekilde ulaştırılmış.

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Ankara’da ilk sahibinden alınan araç ikinci sahibi Ayhan Korkmaz tarafından da gözü gibi bakılmış. Tüm bakımlarının serviste yapıldığı araç bugünlerde ise yeni müşterisini bekliyor. Araca binenler adeta 44 yıl öncesine giderken içerisindeki nostalji görenleri kendisine hayran bırakıyor. Araca sahibi tarafından 170 bin lira fiyat konuldu.

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'KLASİK OTOMOBİL SEVEN VE YILLARCA KEYİF ALACAKLARIN ARACI'

Araç sahibi Ayhan Korkmaz, aracının kıymet bilin birine satılmasını istediğini söyledi. Aracın 1977 model olduğunu belirten Korkmaz, “Kendi, sınıflarının en güzel modellerinden bir tanesidir. Bu aracı Ankara’dan ilk sahibinden aldık.

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Çok güzel muhafaza etmiş. İddia ediyorum kozmetik, dış boya ve kondisyona kadar, şu anda Türkiye’de satılık araçlar içerisinde temiz olanlardan bir tanesidir. Tüm parçalar orijinal olduğu gibi son bakımlarını da yetkili serviste yaptırdık. Şu anda muhafaza ediyoruz ama isterim ki bu arabayı kıymetini bilen birisi alsın. Aracımıza 170 bin Türk Lirası istiyoruz.

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Fiyatından ziyade kıymetini bilecek birine gitmesini arzu ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu araçların belli bir fiyatı yok ve temizliğine göre satılıyor. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Sıfır araba alacaklara değil, klasik otomobilden anlayan onu muhafaza edebilecek ve yıllarca keyif alabilecek insanların aracı bu. O yüzden istediğimiz fiyat çok değil, daha da fazla fiyata satılabilir” dedi.

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