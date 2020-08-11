2. el araba fiyatları düşecek mi? İkince el araç satış belgesi olmayan araç satamayacak! İşte satış belgesi olmayana verilecek ceza!

Daha önce açıklama yapan uzmanlar ikinci el araba fiyatlarının Kurban Bayramı sonrasında düşeceğini belirtmişlerdi. Uzmanların verdiği bilgilerden umutlanan ikinci el otomobil alıcıları, ikinci el araba fiyatları düşecek mi son dakika haberlerinden araştırma yapmaya başladı. Eylül ayı gibi ikinci el arabaların piyasa çıkmasını bekleyen uzmanlar, ikinci el araba fiyatlarının düşmesini bekliyor.
İkinci el araba satışı yetki belgesi olmayan kişilerin yeni düzenlemenin gelmesiyle birlikte internet ortamında mağaza açamayacağı da belirtildi. Bu uygulamayla ikinci el arabaların fiyatlarının düşmesi bekleniyor. Ayrıca internet ortamında mağaza açacak otomobil satıcısından mağaza ismi olarak da yetki belgesindeki unvanların kullanılması istenecek. Böylece herkesin astronomik rakamlarla araç satışı yapmasının önüne geçilecek.
İkinci el araba fiyatlarının koronavirüsün ardından çok yükselmesiyle birlikte ikinci el araba satışlarında yeni bir düzenleme yapılacak. İkinci el araç satış yetki belgesi olmayanlar ikinci el araba satışı yapamayacaklar. İkinci el araç satış yetkisi olmadan araba satışı yapılır mı araştırması yapanlar için şimdilik bu düzenlemenin çalışmalarının yapıldığını, henüz işleme alınmadığını belirtelim. Getirilecek düzenlemenin içinde araç satışı yapılan yerler, ödeme yöntemleri, yetki belgesi zorunluluğu ve satış şartları gibi konular yer alacak. İkinci el araba satışı yetki belgesi için gelecek düzenlemede, otomobilin satışından vazgeçilmesi, satılması ya da teslim süresinin bitmesi durumunda üç gün içinde de ilan kaldırılacak.
İkinci el araba satışına yetki belgesinin eklenmesini değerlendiren uzmanlar; internet ortamında yüksek fiyatlardan satılan arabalara ve fırsatçılık yapanlara çözüm bulunacağını da belirtiyor. Bu düzenlemeyle 2. el araba fiyatları düşer mi sorusunu soran vatandaşlarımıza, büyük oranda fiyatlara etki edeceğini bildirelim.
İnternet ortamı da dahil birçok yerde ikinci el araba alım satımı yapan kişilerden ikinci el araç satış yetki belgesi istenecek. Eğer kişinin resmi yetki belgesi yoksa cezai işlem uygulanacak. İkinci el araç satış belgesi olmayana ne kadar ceza verilecek sorusunun cevabı olarak da araç başına 5 bin lira ceza verileceğini belirtelim. Bu yöntemle ikinci el araba satış yapan kişilerin yetki belgesi alması zorunlu olacak. İkinci el araç satışı yetki belgesi zorunluluğu ile ilgili düzenleme hayata geçirilmeden hemen önce ikinci el araç ticareti yapan yaklaşık 50 bin işletmenin yalnızca çok küçük bir kısmının yetki belgesi aldığı ortaya çıkarıldı.
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