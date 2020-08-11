2. el araba fiyatları düşecek mi? İkince el araç satış belgesi olmayan araç satamayacak! İşte satış belgesi olmayana verilecek ceza!

el araba fiyatlarının düşmesini bekleyen otomobil alıcıları fiyatların ne zaman düşeceğini merak ediyor. İkinci el araba satışlarını sadece yetki belgesi olanların yapacağına dair bilgilerin gelmesi ile ikinci el arabaların fiyatlarının da düşmesi bekleniyor. Eylül ayı itibari ile sıfır araçların piyasaya gelmesiyle ikinci el araba fiyatlarının düşmesi bekleniyor. Peki ikinci el araba fiyatları düşecek mi son dakika haberimizde... Yetki belgesi olmadan ikinci el araba satışı yapılmayacak mı?

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Daha önce açıklama yapan uzmanlar ikinci el araba fiyatlarının Kurban Bayramı sonrasında düşeceğini belirtmişlerdi. Uzmanların verdiği bilgilerden umutlanan ikinci el otomobil alıcıları, ikinci el araba fiyatları düşecek mi son dakika haberlerinden araştırma yapmaya başladı. Eylül ayı gibi ikinci el arabaların piyasa çıkmasını bekleyen uzmanlar, ikinci el araba fiyatlarının düşmesini bekliyor.

İkinci el araba satışı yetki belgesi olmayan kişilerin yeni düzenlemenin gelmesiyle birlikte internet ortamında mağaza açamayacağı da belirtildi. Bu uygulamayla ikinci el arabaların fiyatlarının düşmesi bekleniyor. Ayrıca internet ortamında mağaza açacak otomobil satıcısından mağaza ismi olarak da yetki belgesindeki unvanların kullanılması istenecek. Böylece herkesin astronomik rakamlarla araç satışı yapmasının önüne geçilecek.

İKİNCİ EL ARABA SATIŞ YETKİ BELGESİ OLMAYAN, İKİNCİ EL ARABA SATAMAYACAK

İkinci el araba fiyatlarının koronavirüsün ardından çok yükselmesiyle birlikte ikinci el araba satışlarında yeni bir düzenleme yapılacak. İkinci el araç satış yetki belgesi olmayanlar ikinci el araba satışı yapamayacaklar. İkinci el araç satış yetkisi olmadan araba satışı yapılır mı araştırması yapanlar için şimdilik bu düzenlemenin çalışmalarının yapıldığını, henüz işleme alınmadığını belirtelim. Getirilecek düzenlemenin içinde araç satışı yapılan yerler, ödeme yöntemleri, yetki belgesi zorunluluğu ve satış şartları gibi konular yer alacak. İkinci el araba satışı yetki belgesi için gelecek düzenlemede, otomobilin satışından vazgeçilmesi, satılması ya da teslim süresinin bitmesi durumunda üç gün içinde de ilan kaldırılacak.