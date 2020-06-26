2. el araç alacak olanlar dikkat! Dolandırıcılar en çok bu yolları kullanıyor...

Koronavirüs salgınından dolayı toplu taşıma kullanmak istememe ve yatırım yapmak isteme durumları vatandaşların ikinci el araçlara olan talebini arttırdı. Talebe cevap vermek için araç sayısının az olması ise fiyatların yükselmesine neden oldu. Üstelik talebin artışı dolandırıcıları da harekete geçirdi. Teknolojinin gelişmesini fırsat bilen dolandırıcılar yeni teknikler üretmeye başladı. Vatandaşları dolandırıcılara karşı uyanık olma konusunda uyaranlar, ikinci el araç alımlarında dikkat edilmesi gereken noktalara değinmeyi ihmal etmedi.
Adeta insanların eli ayağı haline dönüşen otomobillerin satışı her ay artan fiyatları nedeniyle vatandaşların belini bükmeye başladı. Otomotiv sektörünün üretimine darbe vuran pandemi sürecinden sonra araç sayısının vatandaşların talebini karşılayamaması sorunu baş göstermeye başladı. Artan fiyatlara rağmen ikinci el araç alımlarına yönelen vatandaşlar bir de dolandırıcılarla mücadele etmek zorunda kaldı.
Kapora vermemeyi tercih edin. Satıcının kapora konusunda ısrar etmesi durumunda sözleşme yapmayı teklif edebilirsiniz.
Alacağınız aracın değeri veya fiyatı düşükse daha dikkatli olmalısınız. Dolandırıcılar özellikle hedef kitleyi çekmek için aracın değerini oldukça düşük gösterirler.
Aracı satın almadan önce mutlaka bir bilirkişi tarafından inceletin ve hasar raporunun tespitini yaptırın.
Arabayı satın alırken işlemlerin noter huzurunda yaptırın. Arabanın ruhsatında yazan isim ile alım-satın işlemlerini sürdürün.
Aracın geçmişine dair sorgulama işlemlerini yapabilmek için; araç plakası ve aracın kimin üzerine kayıtlı olduğunu öğrenin.
Aracın kilometresine dikkat edin. Dolandırıcılar ikinci el araçlarda ilk adımda aracın kilometresiyle oynamayı tercih ederler. Yüksek olan araç kilometrelerini size daha düşük gösterebilirler.
Aracın daha öncesinde yapılan muayene kayıtlarını talep edin. Aracın parça değişikliği, hasar kaydı ya da kaza durumları için ayrıntılı bir şekilde bilgi edinin.
Araç satışında öncelikle parayı vermekten kaçının. Satış işleminin noter huzurunda tamamlanmasından sonra ödemeyi yapmayı seçin. Mümkünse satış için notere gittiğinizde yanınızda tecrübeli biri bulundurun.
Noter işlemi için satıcının aceleci davranması durumunda temkinli olun. Özellikle noter işlemlerinin mesai bitimine yakın bir zamana bırakılmasından şüphelenin.
Aracın parasını banka havalesi ya da EFT’si üzerinden gerçekleştirin. Paranın ödemesinin ardından mutlaka bankadan ödeme dekontunu talep edin. Para gönderme işlemi sırasında hesap sahibinin aracın ruhsatında yazan isimle aynı olmasına dikkat edin.
Dolandırıcılar satış sırasında kişilerin kafasını karıştırmaya çalışır. Bu nedenle aklınıza takılan bütün soruları iletin ve cevapların tatmin edici olup olmadığına bakın.
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