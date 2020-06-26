2. el araç alacak olanlar dikkat! Dolandırıcılar en çok bu yolları kullanıyor...

Koronavirüs salgınından dolayı toplu taşıma kullanmak istememe ve yatırım yapmak isteme durumları vatandaşların ikinci el araçlara olan talebini arttırdı. Talebe cevap vermek için araç sayısının az olması ise fiyatların yükselmesine neden oldu. Üstelik talebin artışı dolandırıcıları da harekete geçirdi. Teknolojinin gelişmesini fırsat bilen dolandırıcılar yeni teknikler üretmeye başladı. Vatandaşları dolandırıcılara karşı uyanık olma konusunda uyaranlar, ikinci el araç alımlarında dikkat edilmesi gereken noktalara değinmeyi ihmal etmedi.

İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞINDA DOLANDIRICILIKLARA KARŞI DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELERDİR?

Adeta insanların eli ayağı haline dönüşen otomobillerin satışı her ay artan fiyatları nedeniyle vatandaşların belini bükmeye başladı. Otomotiv sektörünün üretimine darbe vuran pandemi sürecinden sonra araç sayısının vatandaşların talebini karşılayamaması sorunu baş göstermeye başladı. Artan fiyatlara rağmen ikinci el araç alımlarına yönelen vatandaşlar bir de dolandırıcılarla mücadele etmek zorunda kaldı.

Kapora vermemeyi tercih edin. Satıcının kapora konusunda ısrar etmesi durumunda sözleşme yapmayı teklif edebilirsiniz.