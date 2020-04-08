2. el araç almadan önce bunu mutlaka yapın!

Araç alım satım işlemleriyle ilgili prosedürleri tamamlamak, gelişen teknoloji ile birlikte daha da pratikleşti. Pratikleşen bu konulardan birisi de TRAMER hasar sorgulama işlemidir. Önce, araç alım satım işlemlerine çok da aşina olmayanlar için "TRAMER sorgulama nedir" sorusuna yanıt verelim.

TRAMER, aslında bir kurumun kısaltmasıdır. Bu kısaltmanının açılımı ise ''Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi''dir. Bu sistemde tüm sigorta bilgileri bir çatı altında toplanır. TRAMER hasar sorgulama işlemi ile, ilgili araca ait sigorta işlemleri görülebilirken aracın ağır bir hasarının olup olmadığı veya kaza takip işlemleri de yapılabilir.

E-DEVLET HASAR SORGULAMA NASIL YAPILIR?

TRAMER hasar sorgulama işlemlerinizi en pratik şekilde e-Devlet platformu üzerinden yapabilirsiniz. Bu işlemi yapmak da diğer tüm e-Devlet işlemleri gibi oldukça basittir. Şimdi sorgulama işlemlerini adım adım sıralayalım.

-Öncelikle e-Devlet kapısını kullanarak sisteme giriş yapın. Sisteme giriş yapmak için kimlik numaranızı ve e-Devlet şifrenizi kullanmanız gerekiyor. Daha önce şifre almadıysanız size en yakın PTT şubesinden şifrenizi alabilirsiniz.