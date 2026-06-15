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2. el araç için yeni sistem talebi: 'Noterde zaman kaybı oluyor'

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el araç satış süreçlerinde yeni nesil güvenli ödeme sistemlerine geçilmesi gerektiğini belirtti.

2. el araç için yeni sistem talebi: 'Noterde zaman kaybı oluyor'

İkinci el araç satıcılarından "güvenli dijital devir sistemi" talebi! Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin e-Devlet, dijital doğrulama ve güvenli ödeme sistemlerinde önemli bir altyapıya ulaştığını, ikinci el araç satış işlemlerinin de artık yeni nesil dijital ticaret anlayışıyla ele alınması gerektiğini bildirdi.

2. el araç için yeni sistem talebi: Noterde zaman kaybı oluyor 1

Özellikle büyükşehirlerde noter işlemleri nedeniyle ciddi zaman kaybı yaşandığına dikkati çeken Erkoç, mevcut sistemin vatandaş açısından hem maliyet hem operasyon yükü oluşturduğunu söyledi.

Erkoç, ikinci el motorlu araç ticaretinde Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilen işletmelerin zaten belirli standartlara göre faaliyet gösterdiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Bugün yetki belgesine sahip işletmeler, devlet denetiminde faaliyet gösteren, kayıtlı çalışan, vergisini ödeyen ve belirli kriterleri yerine getirerek ticaret yapan kurumsal yapılardır. Güvenli ödeme sistemleri, dijital kimlik doğrulama ve elektronik onay altyapıları artık hayatın birçok alanında aktif kullanılıyor. Aynı sistem araç satış süreçlerinde de uygulanabilir."

2. el araç için yeni sistem talebi: Noterde zaman kaybı oluyor 2

Erkoç, araç satış işlemlerinde vatandaşın yalnızca araç bedeliyle değil, ek işlem maliyetleriyle de karşı karşıya kaldığına işaret ederek, "Oysa güvenli dijital satış modeliyle süreçler çok daha hızlı, şeffaf ve düşük maliyetli yürütülebilir. Türkiye'nin dijitalleşme vizyonu içerisinde bu dönüşüm artık ertelenmemelidir. Dijital satış modeli, ekonomik açıdan da önemli katkılar sağlayacak." diye konuştu.

2. el araç için yeni sistem talebi: Noterde zaman kaybı oluyor 3

"DÜNYADA DİJİTAL SATIŞ SİSTEMLERİ YAYGINLAŞIYOR"

Avrupa'da birçok ülkede araç satış işlemlerinin dijital platformlar üzerinden gerçekleştirildiğine dikkat çeken Erkoç, Türkiye'nin de bu dönüşüme uygun güçlü teknik altyapıya sahip olduğunu ifade etti.

2. el araç için yeni sistem talebi: Noterde zaman kaybı oluyor 4

Erkoç, Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde araç satış süreçlerinin elektronik doğrulama sistemleri üzerinden yürütüldüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye, dijital kamu hizmetlerinde önemli bir noktaya ulaştı. Güvenli ödeme sistemi, elektronik doğrulama ve merkezi veri altyapısıyla ikinci el araç satışında yeni bir modele geçilebilir. Yeni model, hem vatandaş hem devlet hem de sektör açısından önemli kazanımlar sağlayacaktır. Bizim temel yaklaşımımız güvenli, şeffaf ve denetlenebilir ticaretin güçlendirilmesidir. Yetki belgeli işletmelerin dijital satış süreçlerine dahil edilmesi, hem kayıt dışılığın azalmasına hem de vatandaşın daha güvenli hizmet almasına katkı sağlayacak."

2. el araç için yeni sistem talebi: Noterde zaman kaybı oluyor 5

Erkoç, ikinci el araç satışlarında güvenli dijital devir sistemine geçilmesinin hem vatandaşın hayatını kolaylaştıracağını hem de sektörün kurumsal dönüşümünü hızlandıracağını kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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