2020 Ford Focus fiyatı ve özellikleri

Ford Focus’un 2020 modeli , çok merak ediliyor. Zaten orta sınıfta hangi arabayı almalı sorusuna net olarak verilen üç yanıttan biri kesinlikle Focus oluyor. Zira, Ford Focus’un özellikleri , markanın sağlamlık imajı ve geniş servis ağı kullanıcıya yanılmadığını hissettiren önemli detaylara sahip. Biz de 2020 Focus modelinin en çok merak edilen versiyonu olan Active 1,5 EcoBlue teknik incelemesi yaptık. Ford Focus Active 1,5 EcoBlue incelemesi ile 2020 Ford Focus’un teknik özelliklerini Active 1,5 EcoBlue cephesinden değerlendiriyoruz.

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2020 FOCUS HAKKINDA

Eskiden HB, sedan ve SW karoserde gördüğümüz Focus ailesine artık SUV karakterli modeller de eşlik edecek. Zaten otomobil haberlerini takip edenler hemen hatırlayacaktır ki geçtiğimiz yıllarda Ford markası, artık sadece SUV segmentine öncelik vereceğini duyurmuştu. Active 1,5 EcoBlue paketli Focus modeli ise hem bu yeni SUV karoseri hem de donanımdaki özellikleri ile oldukça farklı bir seçenek oluşturuyor.

2020 FOCUS TASARIM ÖZELLİKLERİ

Focus için marka, daha fazla geniş bir kitle hedefi yapıyor. Bu amaçla da Focus modellerini çeşitlendiriyor. Yeni Focus’un crossover versiyonun tasarımına baktığımızda farkı zaten hemen algılıyoruz. Tampon altları, çamurluk kenarları, marşbiyeler gibi detaylarda siyah ve gri renkli plastik koruma kullanılmış. Bu korumaların hem işlevsel hem de görsel anlamda etkisi büyük. Active Focus’ta ön ızgara ve LED far tasarımı da biraz farklı.

2020 FOCUS ACTİVE İÇ MEKAN ÖZELLİKLERİ

Active donanımlı Ford Focus aldığınızda “active” yazılı metal kapı eşikleri farkı gösteriyor. Otomatik olarak açılan kapı kenar koruması ve A logolu koltuk döşemeleri de diğer ayrıntılar. İç mekandaki malzeme kalitesi, işçilik kalitesi ve ergonomi odaklı tasarım anlayışı övgüyü hak ediyor.