2020 Ford Focus fiyatı ve özellikleri hakkında bilgi arayanlar için Ford Focus Active 1,5 EcoBlue teknik değerlendirmesi yaptık.
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2020 Ford Focus motor özellikleri, değişen tasarım, performans, yakıt tüketimi, boyutlar cephesinden baktık. Ayrıca 2020 Ford Focus fiyat bilgisi de paylaşıyoruz. 2020 Focus hakkında merak ettikleriniz yeni Ford Focus inceleme yazımızda detaylıca işleniyor.
Ford Focus’un 2020 modeli, çok merak ediliyor. Zaten orta sınıfta hangi arabayı almalı sorusuna net olarak verilen üç yanıttan biri kesinlikle Focus oluyor. Zira, Ford Focus’un özellikleri, markanın sağlamlık imajı ve geniş servis ağı kullanıcıya yanılmadığını hissettiren önemli detaylara sahip. Biz de 2020 Focus modelinin en çok merak edilen versiyonu olan Active 1,5 EcoBlue teknik incelemesi yaptık. Ford Focus Active 1,5 EcoBlue incelemesi ile 2020 Ford Focus’un teknik özelliklerini Active 1,5 EcoBlue cephesinden değerlendiriyoruz.
Eskiden HB, sedan ve SW karoserde gördüğümüz Focus ailesine artık SUV karakterli modeller de eşlik edecek. Zaten otomobil haberlerini takip edenler hemen hatırlayacaktır ki geçtiğimiz yıllarda Ford markası, artık sadece SUV segmentine öncelik vereceğini duyurmuştu. Active 1,5 EcoBlue paketli Focus modeli ise hem bu yeni SUV karoseri hem de donanımdaki özellikleri ile oldukça farklı bir seçenek oluşturuyor.
Focus için marka, daha fazla geniş bir kitle hedefi yapıyor. Bu amaçla da Focus modellerini çeşitlendiriyor. Yeni Focus’un crossover versiyonun tasarımına baktığımızda farkı zaten hemen algılıyoruz. Tampon altları, çamurluk kenarları, marşbiyeler gibi detaylarda siyah ve gri renkli plastik koruma kullanılmış. Bu korumaların hem işlevsel hem de görsel anlamda etkisi büyük. Active Focus’ta ön ızgara ve LED far tasarımı da biraz farklı.
Active donanımlı Ford Focus aldığınızda “active” yazılı metal kapı eşikleri farkı gösteriyor. Otomatik olarak açılan kapı kenar koruması ve A logolu koltuk döşemeleri de diğer ayrıntılar. İç mekandaki malzeme kalitesi, işçilik kalitesi ve ergonomi odaklı tasarım anlayışı övgüyü hak ediyor.
Düğme karmaşası yaşatmayan kokpitte 8 inçlik multimedya ekranı, kablosuz telefon şarjı, head-up display ekranı gibi özellikler de konfor odaklı.
Active donanımlı Ford Focus kullananların yorumlarını özetledik. Yeni Focus kullanıcı yorumlarından bazıları şöyle:
Bizim incelediğimiz araç Active 1,5 EcoBlue versiyonu. Bunun motor kaputu altında 1,5 litrelik 120 HP gücünde dizel motor bulunuyor. Alt devirlerden itibaren motorun performansı tatminkar. Ancak sportif sürüş için mükemmel değil. 8 ileri otomatik şanzımanla uyum başarılı ve akıcı bir sürüş tecrübesi yaşatıyor.
2020 Ford Focus Active 1,5 EcoBlue teknik özellikleri şöyle:
2020 dizel Focus ne kadar hızlı hemen bakalım...
Dizel otomatik Focus yakıt tüketimi ortalaması fabrika verilerine göre 4,3 litre.
-Uzunluk: 4397mm
2020 Ford Focus fiyatı ve crossover Focus’un fiyatı çok merak ediliyor. Active Focus fiyatı 280 bin Tl civarından başlıyor.
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