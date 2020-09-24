2020 Mercedes - Benz Actros 1851 fiyat listesi

Mercedes’in aynasız tırını markaja aldık. Mercedes - Benz Actros 1851 fiyat listesine bakmadan önce bu olağan üstü tırın teknik özelliklerini inceledik...

2020 MERCEDES ACTROS 1851 ÖZELLİKLERİ

Mercedes’in heybetli tırı 2020 Mercedes Actros 1851 modelini incelemeye aldık. Elektrikli Mercedes tırı 2020 Mercedes Actros 1851 hakkında merak edilenleri yanıtladık.

2020 MERCEDES - BNEZ ACTROS HAKKINDA

Heybetli bir görünüm, elektrikli ünite, iç mekanda Mercedes-Benz E Serisi havası ve teknik detaylarda müthiş etkileyici bir ürün çıkmış ortaya. Euro 6 normlarına uygun olarak geliştirilen motoru ile dikkat çeken araç, ileri aktif güvenlik paketi ile de önemli. Peki, onda neler var?

Yarı otonom sürüş teknolojisi var.

Elektronik kabin kaldırma var.

Sıralı 6 silindirli motor tek turbo motor var.

Kablosuz şarjı var.

Yemek için açılır masa gibi özellikler de var.

Masaj yapan koltuklar var.

Hareketli direksiyon simidi var.

Aynalar kamera teknolojisine sahip.

Güzergahtaki iniş çıkışları önceden görüyor ve önlem alabilir.

Hem dokunmatik hem düğmeli kumanda var.

Ambiyans aydınlatması çok başarılı.

Yatak olabilen kabinde üst yatak bile var.

2020 MERCEDES ACTROS 1851 İÇ MEKAN ÖZELLİKLERİ

2020 Mercedes Actros 1851modelini inceliyoruz. Mercedes E Serisi ile benzer iç mekan özellikleri olan 2020 Mercedes Actros 1851 modeli, kamyon sürücüsü için profesyonel bir yaşam alanı sunuyor. İçeride köşem koltuk tarzında bir oturma alanı var. Burada masa olabilen modüler bir yüzey aynı zamanda sehpa işlevi görüyor. Sürücünün dinlenirken ayaklarını uzatması için ayak dayama alanı bile var. Köşem koltuk yapısı istenirse yatak oluyor. Sürücü dinlenirken ortam aydınlatması değişiyor. Mini buzdolabı konforu da var. Peki, Mercedes Actros 1851fiyat listesi nasıl?