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2020'nin en çok satan otomobilleri belli oldu

OTOMOTİV HABERLERİ  | 04.11.2020 14:08 | Son Güncelleme

Türkiye'de bu yılın ocak-eylül döneminde binek ve hafif ticari toplam otomotiv pazarında en fazla satışı sırasıyla Fiat, Renault ve Ford gerçekleştirdi.

2020'nin en çok satan otomobilleri belli oldu

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2020'nin 10 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 78,1 büyüyerek 588 bin 354 adet seviyesinde gerçekleşti.

Otomobil satışlarına bakıldığında, 10 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 73,1 artışla 465 bin 31 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 99,7 artarak 123 bin 323 adede ulaştı.

Bu yılın ekim ayı ile geçen yılın aynı dönemi kıyaslandığında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 93 artışla 94 bin 733 adet oldu.

Sadece otomobil satışları bu dönemde yüzde 90,9 artarak 76 bin 341 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 102,6 yükselişle 18 bin 392 seviyesinde gerçekleşti.

TOPLAM SATIŞ ADETLERİNDE İLK 5 MARKA

AA muhabirinin ODD raporundan derlediği bilgilere göre, bu yılın 10 aylık döneminde binek ve hafif ticari toplam otomotiv satışlarında Fiat, 104 bin 526 adetle ilk sırada yer aldı.

Fiat'ı, 77 bin 396 adetle Renault ve 67 bin 173 adetle Ford takip etti.

Volkswagen (VW), 50 bin 998 adetle dördüncü ve Peugeot, 32 bin 467 adetlik satışla beşinci sırada yer aldı.

Otomobil satışlarında ilk 5 firma
Ocak-ekim döneminde en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka ise 75 bin 541 adetle Renault oldu.

Renault'yu, 70 bin 43 adetle Fiat ve 40 bin 332 adetle VW izledi.

Toyota, bu dönemde 28 bin 459 adetle dördüncü, Peugeot da 27 bin 362 adet araç satışıyla beşinci sırada yar aldı.

HAFİF TİCARİDE EN ÇOK SATANLAR

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ise 10 aylık dönemde 47 bin 906 adetle Ford listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u, 34 bin 483 adetle Fiat ve 10 bin 666 adetle de VW izledi.

Bu dönemde Peugeot 5 bin 105 adetle en çok hafif ticari araç satan markalar listesinde dördüncü, Mitsubishi de 4 bin 333 adetle beşinci oldu.

BULUNURLUK SIKINTISININ YAŞANDIĞI EKİMDE EN FAZLA OTOMOBİL SATAN FİRMALAR

Küresel pandemiden kaynaklanan sıkıntılar nedeniyle yavaşlayan otomotiv endüstrisi zamanla toparlanmaya başladı. Ancak araç üretimindeki aksaklıklar piyasada araç bulunurluğunu sorununu da beraberinde getirdi.

Araç bulunurluğu sorununun devam ettiği ekim ayında en fazla otomobil satışını 12 bin 573 adetle Fiat gerçekleştirdi.

Ardından 9 bin 999 adetle Renault ve 7 bin 6 adetle VW sıralandı.

EN BÜYÜK PAY VERGİ ORANLARI DÜŞÜK OLAN ARAÇLARIN

Öte yandan, otomobil pazarı segmentlerine göre, ekim sonunda pazarın yüzde 87,5'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 294 bin 338 adetle yüzde 63,3 pay ve B segmenti otomobiller de 110 bin 55 adetle yüzde 23,7 pay aldı.

BENZİNLİ SEDAN OTOMOBİLLER TERCİH EDİLİYOR

Ekim sonunda gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 43,7 payla yine sedan otomobiller oldu.

Otomobil pazarı motor tipine göre, benzinli otomobil satışları 240 bin 815 adetle yüzde 51,8 paya sahip oldu.

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