2020'nin ilk yarısında en çok tercih edilen otomobil markası belli oldu

Geçtiğimiz yılı, otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarını ilk sırada bitiren Fiat, başarılı satış performansını 2020 yılının ilk yarısında da sürdürerek liderliğini koruduğu açıklandı. Haziran ayında, 14 bin 611 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleştiren marka, tek başına pazarın yüzde 20,6’sını oluşturdu. Bu dönemde, 9 bin 231 adet binek otomobil satışı yapan Fiat’ın hafif ticari araç satışı ise 5 bin 380 adet olarak gerçekleşti.

İLK 6 AYDA 40 BİNE YAKIN ARAÇ SATILDI

Marka, 2020 yılının ilk altı aylık döneminde 39 bin 557 bin adet binek ve hafif ticari araç satışı gerçekleştirirken, yüzde 15,6’lık pazar payı elde etti. Aynı dönemde 25 bin 212 adet otomobil satışı yapan Fiat, 14 bin 344 adetlik de hafif ticari araç satışına ulaştı.

Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, konu ile ilgili değerlendirmesinde, "2019, sektör açısından zor bir yıl oldu. 2020 yılının başında toparlanma sinyalleri alıyorduk ancak Koronavirüs salgını dengeleri değiştirdi. Buna rağmen, başarılı bir altı aya imza attık. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre satışlarımızı 9 bin adete yakın artırarak 39 bin 557 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleştirdik. Satışlarımızın yüzde 95’inden fazlasını yerli üretim modellerimizin oluşturmasından gurur duyuyoruz. Pandemi sürecinde de tüketicinin yanında olarak pazarın ihtiyaçlarına uygun ürünler sunabilmemizin ve talebe hızlı cevap verebilmemizin başarılımızda etkisi büyük." dedi.