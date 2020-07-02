FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. 2020 Temmuz sıfır araba fiyatları açıklandı! İşte temmuz ayı en ucuz sıfır otomobiller!

2020 Temmuz sıfır araba fiyatları açıklandı! İşte temmuz ayı en ucuz sıfır otomobiller!

OTOMOTİV HABERLERİ  | 02.07.2020 15:03 | Son Güncelleme

Bankaların otomobil alacaklar için uyguladığı düşük kredi faiz oranı kampanyasından faydalanmak isteyen vatandaşlar, temmuz ayı sıfır araba fiyatlarını araştırmaya başladı. Taşıt kredilerine gelen cazip kredi imkanlarından faydalanmak isteyenler için, 2020 Temmuz ayı sıfır otomobil fiyatlarını araştırdık. İşte Temmuz ayı en ucuz sıfır araba fiyatları…

2020 Temmuz sıfır araba fiyatları açıklandı! İşte temmuz ayı en ucuz sıfır otomobiller!

Otomobil almak için kredi çekeceklere faiz oranlarının düşmesiyle birlikte sıfır otomobil almak isteyenler yeni bir araba almak için araştırma yapmaya başladı. Haziran ayında güncel fiyat listesini paylaştığımız bazı otomotiv markaları, temmuz ayı en ucuz otomobil fiyatlarını paylaşmaya başladı. Fiyatı en düşük sıfır otomobil almak isteyen vatandaşlar için 2020 Temmuz ayı en ucuz otomobil listesini araştırdık. Otomotiv markalarından temmuz ayına ait otomotiv fiyatları geldikçe listemize ekleyeceğiz.

TEMMUZ AYI TÜRKİYE’DE SATILAN EN UCUZ ARABA LİSTESİ

İndirimli fiyata otomobil almak isteyenlerin beklediği, temmuz ayı sıfır araba fiyatlarının açıklanması, birçok vatandaşı heyecanlandırdı. Koronavirüsten dolayı üretim durduran üreticilerin tekrar üretime başlamasıyla, sıfır otomobil fiyatlarının düşmesini bekleyenler, otomotiv markaların güncel fiyat listesinin tamamını beklemeye başladı. En çok araştırılan araba markalarından birisi olan Fiat'ın temmuz ayı sıfır otomobil fiyatları araştırılıyor. Fiat'dan sonra vatandaşların en çok araştırdığı araba markası ise Megan oldu.

TEMMUZ AYINDA FİYATI EN ÇOK MERAK EDİLEN ARABALAR

Haziran ayında en çok merak edilen sıfır araba listesinin sıralamasında bir değişiklik olmadı. Fiat Egaea'den sonra sırayı yine Renault alarak, Megane ve Clio ile ilk üçte yer aldı.
Temmuz ayında en çok aranan sıfır arabaları listelersek; Fiat Egaea, Renault Clio, Renault Megane, Toyoto Corolla, Honda Civic, Volkswagen Passat, Volkswagen Golf sırasıyla en çok aranan sıfır araba modelleri oldu.

ALFA 2020 TEMMUZ AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

Alfa Romeo Giulietta
Temmuz ayı anahtar teslim: 244.900 lira

AUDI 2020 TEMMUZ AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

Audi A3 Sportback
Temmuz ayı anahtar teslim: 289.000 lira

CITROEN 2020 TEMMUZ AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

Citroen C-Elysee
Temmuz ayı anahtar teslim: 145.000 lira

DACIA 2020 TEMMUZ AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

Dacia Logan MCV
Temmuz ayı anahtar teslim: 116.500 lira

FIAT 2020 TEMMUZ AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

Fiat Panda
Temmuz ayı anahtar teslim: 99.900 lira

FORD 2020 TEMMUZ AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

Ford Fiesta
Temmuz ayı anahtar teslim: 171 bin lira

HONDA 2020 TEMMUZ AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

Honda Civic Sedan
Temmuz ayı anahtar teslim: 195.600 lira

KIA 2020 TEMMUZ AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

Kia Picanto
Temmuz ayı anahtar teslim: 126.600 lira

MERSEDES 2020 TEMMUZ AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

Mercedes A180 Sedan
Temmuz ayı anahtar teslim: 294.500 lira

NISSAN 2020 TEMMUZ AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

Nissan Micra
Temmuz ayı anahtar teslim: 138.400 lira

OPEL 2020 TEMMUZ AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

Opel Corsa
Temmuz ayı anahtar teslim: 135.800 lira

PEUGEOT 2020 TEMMUZ AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

Peugeot 301
Temmuz ayı anahtar teslim: 149.900 lira

RENAULT 2020 TEMMUZ AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

Renault Symbol
Temmuz ayı anahtar teslim: 112.250 lira

SEAT 2020 TEMMUZ AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

Seat Ibiza
Temmuz ayı anahtar teslim: 157.000 lira

TOYOTA 2020 TEMMUZ AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

Toyota Yaris
Temmuz ayı anahtar teslim: 120.150 lira

VOLKSWAGEN 2020 TEMMUZ AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

Volkswagen Polo
Temmuz ayı anahtar teslim: 143.400 lira

VAKIFBANK ANLAŞMALI BİNEK OTOMOBİL MARKALARI VE MODELLERİ NELER?

FİAT - Doblo, Fiorino, Pratico, EGEA

HYUNDAİ - i10, i20

HONDA – Civic

TOYOTA - Tüm CHR modelleri, Corolla 1.6, Corolla HYBRİD

HALKBANK ANLAŞMALI 0 KM BİNEK OTOMOBİLLER NELER?

FİAT, FORD, HONDA, HYUNDAİ TOYOTA

TİCARİ ARAÇLAR

BMC, FİAT, FORD, GAZ, GÜLERYÜZ, ISUZU, KARSAN, OTOKAR, MERCEDES

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ronaldo'yla aşk yaşadığını söylemişti! Çırılçıplak... Ronaldo'yla aşk yaşadığını söylemişti! Çırılçıplak...
Alman otomobil devlerine soruşturma!Alman otomobil devlerine soruşturma!
Kıdem tazminatı kaldırıldı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar!Kıdem tazminatı kaldırıldı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Bu rakamlarla eylülde okulları açmayı unutun'

'Bu rakamlarla eylülde okulları açmayı unutun'

Flaş! 'Firari FETÖ sanığı' çıktı

Flaş! 'Firari FETÖ sanığı' çıktı

Ödemeler 8-10 Temmuz'da yapılacak

Ödemeler 8-10 Temmuz'da yapılacak

2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacı karşılanacak

2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacı karşılanacak

Altın alacaklar bu seviyelere dikkat

Altın alacaklar bu seviyelere dikkat

Bakan Albayrak: 11 yılın en iyisi

Bakan Albayrak: 11 yılın en iyisi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Haziran ayı en ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi!

Haziran ayı en ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Haziran ayı en ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi!

Haziran ayı en ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi!

ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır araçlar ÖTV indiriminden faydalanacak mı?

ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır araçlar ÖTV indiriminden faydalanacak mı?

Okuyucu Yorumları 4 yorum
ikinci el piyasası yardırır artık yukarı doğru. aracımı satacaktım yenisini alamayacağımı anladım. artık satmaktan vazgeçtim.
doğan SLX yokmu bize uygun kriter o şuan
Ya halk ya hükümet artık birilerinib. bu durdemeli
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rekabet Kurumu Alman otomotiv şirketlerine soruşturma açtı

Alman otomobil devlerine soruşturma!

Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı

Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı

'Volkswagen, Türkiye'de fabrika kurmaktan vazgeçti'

'Türkiye'de fabrika kurmaktan vazgeçti'

MTV ödeme ne zaman yapılacak? MTV taksit ödemesi için son gün ne zaman? Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeme tarihleri!

MTV ödeme ne zaman yapılacak? MTV taksit ödemesi için son gün ne zaman? Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeme tarihleri!

Sıfır otomobil almak için kuyruğa girdiler

Sıfır otomobil almak için kuyruğa girdiler

Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeme dönemi başladı

Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Bugün başladı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.