2020 Temmuz sıfır araba fiyatları açıklandı! İşte temmuz ayı en ucuz sıfır otomobiller!

Otomobil almak için kredi çekeceklere faiz oranlarının düşmesiyle birlikte sıfır otomobil almak isteyenler yeni bir araba almak için araştırma yapmaya başladı. Haziran ayında güncel fiyat listesini paylaştığımız bazı otomotiv markaları, temmuz ayı en ucuz otomobil fiyatlarını paylaşmaya başladı. Fiyatı en düşük sıfır otomobil almak isteyen vatandaşlar için 2020 Temmuz ayı en ucuz otomobil listesini araştırdık. Otomotiv markalarından temmuz ayına ait otomotiv fiyatları geldikçe listemize ekleyeceğiz.
İndirimli fiyata otomobil almak isteyenlerin beklediği, temmuz ayı sıfır araba fiyatlarının açıklanması, birçok vatandaşı heyecanlandırdı. Koronavirüsten dolayı üretim durduran üreticilerin tekrar üretime başlamasıyla, sıfır otomobil fiyatlarının düşmesini bekleyenler, otomotiv markaların güncel fiyat listesinin tamamını beklemeye başladı. En çok araştırılan araba markalarından birisi olan Fiat'ın temmuz ayı sıfır otomobil fiyatları araştırılıyor. Fiat'dan sonra vatandaşların en çok araştırdığı araba markası ise Megan oldu.
Haziran ayında en çok merak edilen sıfır araba listesinin sıralamasında bir değişiklik olmadı. Fiat Egaea'den sonra sırayı yine Renault alarak, Megane ve Clio ile ilk üçte yer aldı.
Temmuz ayında en çok aranan sıfır arabaları listelersek; Fiat Egaea, Renault Clio, Renault Megane, Toyoto Corolla, Honda Civic, Volkswagen Passat, Volkswagen Golf sırasıyla en çok aranan sıfır araba modelleri oldu.
Alfa Romeo Giulietta
Temmuz ayı anahtar teslim: 244.900 lira
Audi A3 Sportback
Temmuz ayı anahtar teslim: 289.000 lira
Citroen C-Elysee
Temmuz ayı anahtar teslim: 145.000 lira
Dacia Logan MCV
Temmuz ayı anahtar teslim: 116.500 lira
Fiat Panda
Temmuz ayı anahtar teslim: 99.900 lira
Ford Fiesta
Temmuz ayı anahtar teslim: 171 bin lira
Honda Civic Sedan
Temmuz ayı anahtar teslim: 195.600 lira
Kia Picanto
Temmuz ayı anahtar teslim: 126.600 lira
Mercedes A180 Sedan
Temmuz ayı anahtar teslim: 294.500 lira
Nissan Micra
Temmuz ayı anahtar teslim: 138.400 lira
OPEL 2020 TEMMUZ AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI
Opel Corsa
Temmuz ayı anahtar teslim: 135.800 lira
Peugeot 301
Temmuz ayı anahtar teslim: 149.900 lira
Renault Symbol
Temmuz ayı anahtar teslim: 112.250 lira
Seat Ibiza
Temmuz ayı anahtar teslim: 157.000 lira
Toyota Yaris
Temmuz ayı anahtar teslim: 120.150 lira
Volkswagen Polo
Temmuz ayı anahtar teslim: 143.400 lira
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