2020 Temmuz sıfır araba fiyatları açıklandı! İşte temmuz ayı en ucuz sıfır otomobiller!

Otomobil almak için kredi çekeceklere faiz oranlarının düşmesiyle birlikte sıfır otomobil almak isteyenler yeni bir araba almak için araştırma yapmaya başladı. Haziran ayında güncel fiyat listesini paylaştığımız bazı otomotiv markaları, temmuz ayı en ucuz otomobil fiyatlarını paylaşmaya başladı. Fiyatı en düşük sıfır otomobil almak isteyen vatandaşlar için 2020 Temmuz ayı en ucuz otomobil listesini araştırdık. Otomotiv markalarından temmuz ayına ait otomotiv fiyatları geldikçe listemize ekleyeceğiz.

TEMMUZ AYI TÜRKİYE’DE SATILAN EN UCUZ ARABA LİSTESİ

İndirimli fiyata otomobil almak isteyenlerin beklediği, temmuz ayı sıfır araba fiyatlarının açıklanması, birçok vatandaşı heyecanlandırdı. Koronavirüsten dolayı üretim durduran üreticilerin tekrar üretime başlamasıyla, sıfır otomobil fiyatlarının düşmesini bekleyenler, otomotiv markaların güncel fiyat listesinin tamamını beklemeye başladı. En çok araştırılan araba markalarından birisi olan Fiat'ın temmuz ayı sıfır otomobil fiyatları araştırılıyor. Fiat'dan sonra vatandaşların en çok araştırdığı araba markası ise Megan oldu.