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2020 Temmuz sıfır araç fiyatları ne kadar? İşte güncel otomobil kampanyaları!

OTOMOTİV HABERLERİ  | 20.07.2020 10:43 | Son Güncelleme

İkinci el araç fiyatlarındaki artış tüketicileri sıfır araç kampanyaları hakkında araştırma yapmaya yönlendirdi. 2020 Temmuz araç fiyatları yeni bir araç satın almak isteyenler tarafından merak ediliyor. İşte sıfır araba fiyatları ve kampanyaları!

2020 Temmuz sıfır araç fiyatları ne kadar? İşte güncel otomobil kampanyaları!

2020 Temmuz sıfır araç fiyatları son günlerde en fazla araştırılan konuların başında geliyor. İkinci el araba fiyatları üzerindeki artış tüketicileri 2. el araçlardan sıfır araçlara yönlendirmeye başladı. En ucuz sıfır araba fiyatları 2020 yılı için oldukça merak ediliyor. Yeni bir araba satın almak isteyenler en baz donanımdaki Temmuz sıfır araç fiyatları listesine göz atarak araç alımını gerçekleştirebilir.

Temmuz sıfır araç satışları

İkinci el araç fiyatlarındaki artış bazı tüketicileri 2. el arabalar yerine sıfır araçlara yönlendirdi. 0 faizli araba kampanyaları 2020 yılı için de araştırmaya başlandı. Otomobil markaları da gelişen teknolojiyle beraber üretilen araçlara yepyeni özellikler getirmeye devam ediyor. Teknolojik donanımlardaki artış araçların fiyatlarına da yansıyor. Sıfır araç fiyatları bütçesine uygun bir sıfır araba arayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte 2020 temmuz ayı sıfır araç fiyatları...

2020 temmuz sıfır araba fiyatları

Türkiye’de satışı gerçekleşen araba markalarının liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri…

  • Citroen

Temmuz ayı sıfır araç fiyatları arasında cazip fiyatları ve tercih edilen modelleri ile Citroen markası dikkat çekiyor. C3 Feel 1.2 PureTech 110 HP S&S 6 ileri manuel, 137.500 TL kampanyalı fiyatı ile satışa sunuluyor. C-Elysee Feel 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 ileri manuel ise 145.000 TL kampanyalı fiyatı ile satılıyor.

  • Dacia

2020 Temmuz ayı sıfır araba fiyatları içinde dikkat çeken bir diğer marka ise Dacia. 127.000 TL’lik fiyatıyla Stepway Turbo 90 bg Easy - R Euro6D Temp ön plana çıkıyor. Dacia Duster Comfort 1.0 Tce 100 bg 4x2 Şubat listesi fiyatı 118.500 TL, Mart liste fiyatı 129.400 TL, Mayıs liste fiyatı 139.400 TL iken Temmuz liste fiyatı ise 142.100 TL olarak belirlendi.

  • Fiat

Temmuz sıfır araç fiyatları

2020 temmuz ayı sıfır araba fiyatları içinde uygun fiyatları ve avantajlı kampanyaları ile ilgili gören bir diğer marka ise Fiat. Kampanyalı anahtar teslim fiyatı Şubat ayında 92.900 TL, Mart ayında 94.900 TL ve Mayıs ayında 102.900 TL olan Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP sıfır araç kampanyaları ile Temmuz ayında anahtar teslim olarak 104.900 TL’ye satılıyor.

Temmuz ayı sıfır araç kampanyaları içinde ilgi gören Egea Hatchback Street 1.4 Fire 95 HP modeli ise Şubat ayında kampanyalı olarak 108.900 TL, Mart ayında 110.900 TL ve Mayıs ayında 117.900 TL ile fiyatlandırılırken Temmuz ayında 119.900 TL üzerinden satılıyor. Fiat markasının Temmuz sıfır araç kampanyaları içinde ilgi gören bir diğer modeli ise Panda. Fiat Panda Urban 1.2 69 HP Şubat ayında 91.900 TL, Mart ayında 92.900 TL, Mayıs ayında 99.900 TL ile satılırken Temmuz ayında 103.900 TL fiyatla satılıyor.

Temmuz ayı sıfır araba fiyatları arasında diğer dikkat çeken Fiat modelleri ise 500L Mirror ve Fiat 500 Popstar. 500L Mirror 1.4 Fire 95 HP MT 114.900 TL kampanyalı anahtar teslim fiyatı ile satılıyor. Fiat 500 Popstar 1.2 Fire 69 HP MTA ise 138.900 TL Temmuz ayı kampanyalı fiyatı ile satılıyor.

  • Hyundai

Sıfır araba fiyatları 2020 yılı içerisinde merak edilen bir diğer marka ise Hyundai. Hyundai i10 1.0 MPI 5 ileri düz jump benzinli modeli Mayıs ayında 116.551 TL’lik liste fiyatıyla satılırken Temmuz ayında 118.050 TL’lik liste fiyatı ile satılıyor. i20 1.2 MPI 5 ileri düz jump benzinli modeli ise Şubat’ta 112.660 TL, Mart’ta 113.760 TL, Mayıs’ta 129.211 TL ile satılırken Temmuz ayında 131.800 TL’lik liste fiyatı ile satışa sunuluyor.

Elantra 1.6 MPI 6 ileri düz style benzinli modeli ise Şubat’ta 131.400 TL, Mart’ta 136.150 TL ve Mayıs’ta 148.800 TL liste fiyatına sahipken Temmuz’da ise 151.800 TL liste fiyatıyla sunuluyor.

  • Kia

Sıfır araba kampanyaları içerisinde özel kampanyalar sunan bir diğer marka ise Kia. Picanto Live 1.0L benzinli ve otomatik modelinin 2020 kampanyalı fiyatı 126.600 TL. Kia Rio Cool 1.4L benzinli ve otomatik 100 PS modelinin kampanyalı fiyatı ise 141.900 TL. Ceed HB Cool 1.4L benzinli manuel 100 PS modeli ise Temmuz ayında kampanyalı olarak 154.900 TL üzerinden satışa sunuluyor. Stonic Cool 1.25L benzinli ve manuel modelin Temmuz ayı fiyatı ise 146.900 TL.

  • Nissan

Temmuz sıfır araç fiyatları

Nissan marka araçlar da her dönem ilgi gördüğü için güncel otomobil kampanyaları içerisinde fazlasıyla merak ediliyor. Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia modelinin kampanyalı fiyatı 141.300 TL.

  • Opel

Opel markasının Yeni Corsa 1.2 Benzinli MT-5 75 HP modeli Temmuz ayı kampanyalı fiyatı 135.800 TL olurken Astra Sedan Edition Plus 1.4 benzinli MT-6140 HP Temmuz kampanyalı fiyatı ise 152.400 TL.

  • Peugeot

Peugeot markasının 208 Active Dynamic 1.5 BlueHDi 100hp modelinin Temmuz ayı kampanyalı fiyatı 162.000 TL ve 301 Active 1.5 BlueHDi 100 hp modeli Temmuz ayı fiyatı 149.900 TL olarak belirlendi.

  • Renault

Temmuz sıfır araç fiyatları

Renault markasının Yeni Clio Joy 1.0 SCe 72 bg modeli Temmuz fiyatı 112.400 TL ve Symbol Joy 0.9 TCe 90 bg Temmuz fiyatı 112.250 TL’dir.

  • Seat

Seat markasının Ibiza 1.0 EcoTSI 115 HP DSG S&S modelinin Temmuz fiyatı 157.000 TL’dir.

  • Suzuki

Suzuki markasının Swift 1.2 GL AT 90 HP tek renk otomatik ve benzinli modelinin Temmuz ayı fiyatı 144.900 TL’dir.

  • Toyota

Toyota markasını Yeni Corolla 1.6 Vision modeli için Temmuz ayı kampanyalı fiyat 159.400 TL olarak belirlendi. Yaris 1.0 Life modelinin Temmuz fiyatı ise 120.150 TL.

  • Volkswagen

Volkswagen markasının Polo 1.0 80 PS manuel trendline modeli ise Temmuz ayında 143.400 TL fiyat ile satılıyor. Tüm markaların Temmuz sıfır araç fiyatları otomobilin özelliklerine ve donanımına göre değişkenlik gösteriyor.

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