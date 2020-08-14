2020 yılında ÖTV indirimi gelecek mi? Berat Albayrak ÖTV indirimini duyurmuştu! Fiat-Toyota-Nissan-Opel-Peugeot-Seat- ÖTV indirimi var mı?

2020 ÖTV indirimi olacak mı sorusuna henüz yetkililerden bir cevap gelmemesi, uzun süredir ÖTV indirimi bekleyenleri üzdü. Kamu bankalarının bazı otomotiv markalarına yaptığı uygun taşıt kredisini geri çekmesi üzerine ÖTV indirimi de gelmeyince, araba almak isteyen vatandaşların hayalleri yıkıldı. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu ÖTV indirimi için açıklamalar yaptı. Peki ÖTV indirimi gelecek mi? 2020 ÖTV indirimi ne zaman olacak? 2020 ÖTV İNDİRİMİ GELECEK Mİ? Koronavirüs salgınından sonra sekteye uğrayan sıfır otomobil üretimi ve ikinci el araç fiyatlarındaki düzensizlik vatandaşları merak içinde bıraktı. Sıfır otomobil alamayan vatandaşlar heyecan içinde ikinci el otomobil fiyatlarına yöneldi ve astronomik rakamlarla yapılan satışlardan sonra ÖTV indirimini araştırmaya başladı. 2020 ÖTV indirimi gelecek mi araştırması yapan kişiler bir an önce indirimin gelmesini iple çekiyor. Taşıt kredilerindeki uygun faiz oranlarının kamu bankalarının aldığı kararla tekrar değişmesi vatandaşları hayal kırıklığına uğratmıştı. Yerli otomobil açıklamalarını da izleyen vatandaşlar, koronavirüs salgınında yapılan ekonomik iyileşme ve normalleşme çalışmalarına 2020 ÖTV indiriminin de eklenmesini bekliyor.

ÖTV İNDİRİMİNİ BERAT ALBAYRAK DUYURMUŞTU! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak daha önceki açıklamalarında ÖTV indirimi ile ilgili çalışmalar yapıldığını duyurmuştu. 2020 ÖTV indirimi Berat Albayrak açıklamalarını bekleyen vatandaşlar için henüz net bir açıklama gelmedi. Kronavirüs salgını ile normalleşme sürecinde yapılan taşıt kredisi faiz oranlarının düşmesine rağmen araç satışları az olduğu için otomotiv piyasası oldukça durgun. Vatandaşlar bu sebeple Berat Albayrak'ın ÖTV indirimi yapacağına dair açıklama yapmasını bekliyordu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da konu ile ilgili, 2020 yılı için ÖTV indirimi kararı üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı. ÖTV indirimi ile ilgili ilk adım engelli vatandaşlar atıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan habere göre; Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde belirtilen yüzde 22.8'lik artış nedeniyle vatandaşların 247.000 kadar alınmayan ÖTV, 303.200 TL yükseltildi. ÖTV ve KDV dahil 303.200 TL'ye kadar ÖTV alınmayacak. 2020 ÖTV İNDİRİMİ NE ZAMAN GELECEK? Araba almak isteyenlerin heyecanla açıklamalarını takip ettiği Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, ÖTV indirimi konusunda AA muhabirine önemli açıklamalar yaptı. Şahsuvaroğlu yaptığı açıklamada ÖTV indirimi gelmeyeceğini belirterek, Eylül ayında sıfır araçların piyasaya girmesi ile ikinci el ve sıfır araç fiyatlarında dengeleme olacağını belirterek şunu söyledi: "Çünkü fabrikalar, yan sanayi ve tedarik zinciri ancak eski hızına eylül ayı ile birlikte ulaşabilir. Bu 1-2 aylık bir zaman... Bu zaman diliminden sonra istenilen aracın 1-2 ay beklenmeden bulunabileceğini öngörüyorum. Dolayısıyla sıfır araç bulunurluğu yeteri seviyeye geldikten sonra ikinci elde de bir fiyat dengelenmesi olur." dedi.

SALGINDAN KORUNMAK İÇİN OTOMOBİL ALANLAR VAR Şahsuvaroğlu, "İnsanlar pandemi sonrası yeni normalde hayatlarına devam ederken imkanı olanlar; uçağa binmeyi tercih etmiyor, toplu taşımayı tercih etmiyor, iller arasında otobüsü tercih etmiyor. Dolayısıyla yaz tatili öncesi, okullar kapanmadan veya üniversite sınavları bitmeden insanlar bir an önce arabasını alıp yazlığına, tatil beldesine veya memleketine gitmek istiyor." diye konuştu. 1 - 2 AY SONRASINDA NORMAL SEYRİNE DÖNEBİLİR Bu dönemde arz-talep arasında dengesizlik olduğunu ve arzın talep kadar kuvvetli olmadığını vurgulayan Şahsuvaroğlu, "Çünkü fabrikaların hepsi pandemi sürecinin akabinde yeni normale ayak uydurmaya çalışıyorlar. Bugün herkes tam kapasiteye henüz geçemedi. Çünkü bütün bir değer zinciri, bütün bir lojistik zinciri hala normal seyrine dönemedi. Bunun için 1-2 ay daha lazım." dedi. "HERKESİN ŞU ANDA, AYNI ANDA İSTEDİĞİ ARABAYI ALMA ŞANSI YOK" Murat Şahsuvaroğlu, 2-3 ay sonra taşların daha da yerine oturmasını beklediğini ve araç bulunurluğunun yükselmesiyle birlikte ikinci el fiyatlarının da dengeleneceğini söyledi. Fiyatlarda bir düşüş beklemediklerini ifade eden Şahsuvaroğlu, "Ama şunun da altını çizmek istiyorum; biz genç ve dinamik bir ülkede yaşıyoruz. Yani geçmiş dönemden bugüne kadar neyin fiyatı düştü ki bugün 'ileride ikinci el fiyatları düşer' diyebilelim. Bu arz-talep dengesindeki ters orandan ötürü olan bir durum. Herkesin şu anda, aynı anda istediği arabayı alma şansı yok. Çünkü Avrupa'daki fabrikalar da zaten mayısın üçüncü haftasında üretime başladı." değerlendirmesinde bulundu.

"ARAÇ BULUNURLUĞUNUN EYLÜLDE ARTMASINI BEKLİYORUZ" OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Şahsuvaroğlu, eylül ayı sonrasında fiyatların dengelenebileceğini belirterek, "Araç bulunurluğunun eylülde artmasını bekliyoruz. Çünkü fabrikalar, yan sanayi ve tedarik zinciri ancak eski hızına eylül ayı ile birlikte ulaşabilir. Bu 1-2 aylık bir zaman... Bu zaman diliminden sonra ben istenilen aracın böyle 1-2 ay beklenmeden bulunabileceğini öngörüyorum. Dolayısıyla sıfır araç bulunurluğu yeteri seviyeye geldikten sonra ikinci elde de bir fiyat dengelenmesi olur." şeklinde konuştu. 2020 AĞUSTOS AYI EN UCUZ SIFIR OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ! Sıfır araba almak için bir süredir ÖTV indiriminin gelmesini bekleyen vatandaşlar şimdi de yeni üretilen arabaların ne zaman satışa sunulacağını ve en ucuz sıfır araba listesi fiyatlarının hangisi olduğunu araştırmaya başladı. ÖTV indirimi ile ilgili beklentiler azalırken en ucuz araba almayı düşünen vatandaşlar için en ucuz araba listesini hazırladık. Ağustos 2020 en ucuz otomobil listesi ve fiyatları haberimizde. HONDA 2020 AĞUSTOS AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI Civic Sedan1.6L Dream 2020 Ağustos ayı fiyatı 197.600 Honda Civic HB 1.5L Sport 2020 Ağustos ayı fiyatı 209.400

Honda Civic Type R GT 2020 Ağustos ayı fiyatı 500.000 Yeni CR-V 1.5 L Elegance 2020 Ağustos ayı fiyatı 314.000 Yeni HR-V 1.5L Exculusive 2020 Ağustos ayı fiyatı 256.00 DACİA 2020 AĞUSTOS AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI Duster Comfort 1.0 Tce 100 bg 4X2 2020 Ağustos ayı fiyatı 145.100 Stepway Turbo 90 bg Easy-R 2020 Ağustos ayı fiyatı 127.100 Ambiance Turbo 90 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 118.400 Laureate 1.5 Blue dCi 95 bg - 5 Koltuklu 2020 Ağustos ayı fiyatı 169.700 Ambiance 1.5 dCi 95 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 126.900 Ambiance 1.5 Bmue dCi 95 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 112.900 JAGUAR 2020 AĞUSTOS AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI Jaguar F-Type Coupe 2020 Ağustos ayı fiyatı 1.118.347 Jaguar XF Prestige 2020 Ağustos ayı fiyatı 969.905 Jaguar XE R-Dynamic S 2020 Ağustos ayı fiyatı767.859 Jaguar I-Pace S 2020 Ağustos ayı fiyatı 781.352 LAND ROVER 2020 AĞUSTOS AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI VOGUE 2.0 PHEV404 2020 Ağustos ayı fiyatı 2.222.385 VOGUE 2.0 PHEV404 2020 Ağustos ayı fiyatı 2.307.946 S 2.0 D150 2020 Ağustos ayı fiyatı 700.584 S 2.0 D180 2020 Ağustos ayı fiyatı 1.007.139 SE 2.0 D150 2020 Ağustos ayı fiyatı 824.556 SE 2.0 D240 2020 Ağustos ayı fiyatı 987.429

SE 2.0 P 300 2020 Ağustos ayı fiyatı 1.342.041 S 2.0 D240 2020 Ağustos ayı fiyatı 1.097.730 RENAULT 2020 AĞUSTOS AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI Yeni Clio Joy 1.0 SCe 72 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 121.000 Clio Joy 0.9 TCe 90 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 110.900 Clio Sport Tourer Joy 0.9 TCe 90 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 115.400 Megane HB Touch 1.3 Tce EDC 140 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 200.900 Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 Bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 164.500 Kadjar Touch Roof 1.3 Tce 160 bg EDC 2020 Ağustos ayı fiyatı 267.900 Talisman Touch 1.3 TCe EDC 160 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 292.900 Symbol Joy 0.9 TCe 90 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 115.250 Cargo Maxi Joy 1.5 Blue dCi 95 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 132.900 5+1 Multix Grand Confort 6 m3 2.0 Energy dCi 145 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 208.900 L1H1 8 m3 150 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 182.100 L2 - Tek Kabin Aİ TT 145 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 186.100 SEAT 2020 AĞUSTOS AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI IBIZA 1.0 EcoTSI 115 HP Style 2020 Ağustos ayı fiyatı 166.000 LEON 1.0 EcoTSI 115 HP S&S Style 2020 Ağustos ayı fiyatı 170.000 ARONA 1.0 EcoTSI 115 HP DSG S&S Xcellence 2020 Ağustos ayı fiyatı 202.000

ATECA 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG S&S Xcellence 2020 Ağustos ayı fiyatı 278.000 SKODA 2020 AĞUSTOS AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI 1.0 TSI 115 PS DSG Elite 2020 Ağustos ayı fiyatı 189.900 1.5 TSI ACT 150 PS Comfort 2020 Ağustos ayı fiyatı 208.900 1.0 TSI 115 PS DSG Premium 2020 Ağustos ayı fiyatı 209.900 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium 2020 Ağustos ayı fiyatı 264.900 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elite 2020 Ağustos ayı fiyatı 275.900 SUZUKİ 2020 AĞUSTOS AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI Vitara 1.4 GL 4x2 AT (Tek Renk) 2020 Ağustos ayı fiyatı 199.900 Jimny 1.5 GLX 4X4 AT (Tek Renk) 2020 Ağustos ayı fiyatı 284.900 Swift 1.2 GL AT (Tek Renk) 2020 Ağustos ayı fiyatı 158.900 TOYOTA 2020 AĞUSTOS AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI Corolla 1.6 Vision 2020 Ağustos ayı fiyatı 161.800 YENİ COROLLA HATCHBACK 1.2 Turbo Dream Multidrive S 2020 Ağustos ayı fiyatı 197.800 Corolla Hybrid Dream E-CVT 2020 Ağustos ayı fiyatı 219.200 Toyota Corolla Hatchback Hybrid Dream E-CVT 2020 Ağustos ayı fiyatı 231.300 CHR Hybrid 4x2 Flame E-CVT 2020 Ağustos ayı fiyatı 224.850 CHR 1.2 Turbo 4x2 Flame 2020 Ağustos ayı fiyatı 192.250 2.5 Hybrid 4x4 Flame e-CVT RAV 4 2020 Ağustos ayı fiyatı 401.850

Hilux 2.4L 4x2 Adventure A/T 2020 Ağustos ayı fiyatı 231.850 Land Cruiser Prado 2019 MY Land Cruiser Prado 2.8 D-4D 177HP 2020 Ağustos ayı fiyatı 1.319.000 ALFA ROMEO 2020 AĞUSTOS AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI GIULIETTA 1.6 JTD 120hp Sprint TCT Ağustos ayı fiyatı 263.900 GIULIA 2.0 200hp SPRİNT RWD Ağustos ayı fiyatı 535.000 STELVIO 2.0 200hp SPRİNT AWD 4x4 Ağustos ayı fiyatı 625.000 AUDI 2020 AĞUSTOS AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI A3 Cabrio 35 Turbo FSI 150 HP Sport S tronic PI. Ağustos ayı fiyatı 369.813 A4 allroad 45 TFSI quattro 245 hp S Tronic Pl Ağustos ayı fiyatı 622.948 A5 Coupe 45 Turbo FSI quattro 245 hp Advanced S-tronic Pl Ağustos ayı fiyatı 578.344 A6 Allroad quattro 55 Turbo FSI 340 hp S Tronic Ağustos ayı fiyatı 1.150.256 A7 Sportback 55 TFSI quattro 340 hp Stronic Ağustos ayı fiyatı 1.191.367 A8 L 50 TDI quattro 286 hp tiptronic Ağustos ayı fiyatı 1.986.286 Q2 30 TDI 116 hp Dynamic S tronic Ağustos ayı fiyatı 336.018 Q5 40 TDI quattro 190 hp Sport S tronic Ağustos ayı fiyatı 703.730 Q7 50 TDI quattro 286 hp S line Tiptronic Pl Ağustos ayı fiyatı 1.311.019

BMW 2020 AĞUSTOS AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI BMW 118i First Edition Sport Line Ağustos ayı fiyatı 310.400 Yeni BMW 216d Active Tourer Premium Line Ağustos ayı fiyatı 304.000 BMW 320i Sedan First Edition Sport Line Ağustos ayı fiyatı 458.600 BMW 520i Sedan Luxury Line Ağustos ayı fiyatı 625.200 Yeni BMW 730Li Sedan Pure Excellence Ağustos ayı fiyatı 1.745.900 BMW 840i xDrive Coupe M Sport Ağustos ayı fiyatı 2.387.400 BMW X1 sDrive18i Premium Line Ağustos ayı fiyatı 420.500 Yeni BMW X2 sDrive 16d M Sport Ağustos ayı fiyatı 444.600 Yeni BMW X3 sDrive20i X Line Ağustos ayı fiyatı 588.400 BMW M235i xDrive M Performance Edition Ağustos ayı fiyatı 777.000 BMW i3 (120 Ah) Edition Electric (170 bg) Ağustos ayı fiyatı 432.700 CITROEN 2020 AĞUSTOS AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI C3 FEEL 1.2 PureTech 110 HP S&S Ağustos ayı fiyatı 148.500 C3 AIRCROSS SUV SHINE 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Ağustos ayı fiyatı 202.000 C5 AİRCROSS SUV SHİNE 1.6 PureTech 180 HP S&S EAT 8 Ağustos ayı fiyatı 311.500 C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 hp S&S Ağustos ayı fiyatı 148.500 Citroen BERLINGO FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S Ağustos ayı fiyatı 153.000

Citroen BERLINGO VAN 1.5 BlueHDi 100 HP S&S Ağustos ayı fiyatı 131.500 Citroen JUMPY PANELVAN 2.0 BlueHDi 120 HP S&S Ağustos ayı fiyatı 167.500 Citroen JUMPY COMBI SPACE L3 8+1 1.5 BlueHDI 120 HP S&S Ağustos ayı fiyatı 198.500 Citroen JUMPER VAN 3.5T L3H2(13m3) 2.2 BlueHDi 140 HP Ağustos ayı fiyatı 172.500 HYUNDAI 2020 AĞUSTOS AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) Ağustos ayı fiyatı 126.750 İ20 1.4 MPI 4 İleri Otomatik Style Ağustos ayı fiyatı 155.100 Elentra 1.6 MPI 6 İleri Düz Style Ağustos ayı fiyatı 160.766 1.0 T-GDI 6 ileri Düz Style (Benzinli) Ağustos ayı fiyatı 173.550 1.6 T-GDI 7 İleri Otomatik DCT Power Edition 4x2 (Benzinli) Ağustos ayı fiyatı 257.700 JEEP 2020 AĞUSTOS AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI Renegade 1.0 120hp MT Sport Benzinli Düz Vites Ağustos ayı fiyatı 209.900 Compass 1.4 170hp Limited AWD Benzinli S3 Executive 4x4 Ağustos ayı fiyatı 424.900 Wrangler 2.0 272hp Rubicon 4x4 Benzinli 8AT (Otomatik) Euro 6D Ağustos ayı fiyatı 1.180.000 KIA 2020 AĞUSTOS AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI Kia Picanto Live 1.0L Ağustos ayı fiyatı 134.900 RIO 1.2L 84 PS Cool Ağustos ayı fiyatı 130.900 Kia CEED 1.4L 100 PS Cool Ağustos ayı fiyatı 163.900