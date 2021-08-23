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2021 Audi Q5 güncel fiyat listesi ve özellikleri

23.08.2021 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın popüler otomotiv markaları arasında yer alan Audi SUV segmentindeki Q5 teknolojik ve donanım özelliklerini yeniledi. Audi Q5 tarzını ön plana çıkarmayı seven kullanıcıların favori otomobili olmaya aday. Audi yaptığı yeniliklerle Q5’i dünyanın tek otomobili olarak gösteriyor. İşte Audi Q5 hakkında her şey!

2021 Audi Q5 güncel fiyat listesi ve özellikleri

Audi SUV segmenti araçlar içinde sıkça tercih edilen markalar arasında yer alıyor. Audi 2021 yılında SUV segmentinin ilgi gören modellerinden olan Q5’i stilinde yaptığı değişikliklerle piyasaya sürdü. Sürüş keyfinden önce aracın tarzına önem veren kullanıcılar arasında çok ilgi gören Audi Q5 hem teknik hem de donanım özellikleri açısından merak ediliyor. SUV aracını Audi Q5 ile değiştirmek isteyenler için tüm özelliklerini ve güncel fiyatlarını listeledik.

2021 AUDİ Q5 GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Audi Q5 45 Turbo FSI quattro265 hp Advanced S tronic Pl. 1.211.785
Audi Q5 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic Pl. 1.110.305
Audi Q5 45 Turbo FSI quattro265 hp S Line S tronic Pl. 1.334.210
Audi Q5 40 TDI quattro 204 hp S Line S tronic Pl. 1.232.730

AUDİ Q5 TEKNİK ÖZELLİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK VAR MI?

Audi Q5 2021 modeller 40 TDI dizel ve 45 TFSI benzinli motor seçenekleriyle satışa sunuluyor. 2.0L 40 TDI gücündeki motor 204 HP güç ve 400 Nm tork üretiyor. 2.0L 45 TFSI gücündeki motorun ise 265 HP güç ve 370 Nm tork ürettiği görülüyor. Her iki versiyonda da Quattro dört tekerlekten çekiş sistemi bulunuyor. Araçta S Tronic çift kavramalı otomatik şanzıman kullanılıyor.

Audi Q5 40 TDI maksimum hızı 222 km/s olarak belirleniyor. 0 dan 100 km’ye hızlanması ise 7.6 saniye sürüyor. 45 TFSI Quattro aracın maksimum hızının 240 k/s olduğu görülüyor. Bu araç 0’dan 100 km’ye 6.1 saniyede ulaşıyor.

AUDİ Q5 NE KADAR YAKIT TÜKETİYOR?

Birçok kişi otomobillerin özelliklerini araştırırken yakıt tüketimine de dikkat ediyor. Audi Q5 40 TDI şehir içi kullanımda 6.1L şehir dışı kullanımda ise 4.8 – 5.0L WLTP standartlarına göre ortalama 6.4 – 6.9L yakıt tüketiyor.

Audi Q5 45 TFSI quattro ise şehir içi kullanımda 9.1-9.0L, şehir dışı kullanımda 6.5-6.2L yakıt tüketirken WLTP standartlarına göre ortalama 9.2-8.5L) yakıt tüketiyor.

2021 AUDİ Q5 DONANIM ÖZELLİKLERİNDE BULUNAN YENİLİKLER

2021 Audi yeni Q5 ‘in büyüleyici bir tasarım dili bulunuyor. Q5 tasarımında sportif öğeler yer alıyor. Dinamik hatlarıyla dikkat çeken Q5 günlük kullanıma uygun olduğunu gösteriyor. Audi’nin yenilediği tasarımıyla ön plana çıkan Q5’te sekizgen tek çerçeveli ızgaranın yanlarına yerleştirilmiş büyük hava girişleri, Matrix LED farlar ve kesintisiz bir şekilde uzanan omuz çizgisi yer alıyor. Yenilenen Audi Q5’te hem tasarım hem de ergonomi başarısı göze çarpıyor.

Otomobilin sekizgen ızgarası ve yüksek omuz çizgileri aracın içindeki gücü gösteriyor. Yan marşpiye çıtaları ise aracın dayanıklı görünüşünü destekleyen özellikler arasında yer alıyor. Otomobilin yan camları alçak biçimde tasarlanmış. Camların aşağı doğru eğimine daha önce başlayarak üçüncü yan camın keskin bir şekilde arkaya doğru daralmasına zemin sağlıyor.
Audi Q5 ‘e dinamik bir görünüm kazandıran öğeler arasında eğimli ara cam ve yükseğe monte edilmiş arka tampon bulunuyor. Q5’in iç mekanı da oldukça şık bir şekilde düzenlenmiş durumda. Aracın iç mekanı sürücüye ve yolculara sofistike ve konforlu bir ortam sunuyor.

Aracın iç mekanında dikkat çeken özellikler arasında opsiyonel ambiyans aydınlatması ve ahşap trim parçaları bulunuyor. Bunların yanı sıra deri döşeme koltuklar da göze çarpan detaylar arasında yer alıyor.

Aracın 510 lt olan bagaj hacmini arka koltukları katlayarak 1480 litreye çıkarabilirsiniz. Bunun yanı sıra araçta yana doğru kaydırılabilen ve ayarlanabilir koltuk arkalığı açılarına sahip opsiyonel arka koltuk sırası da bulunuyor. Böylece, temel konfigürasyondaki bagaj bölmesinin hacmi 60L artıyor. Koltuk arkalığı ve koltuğun yüzeyi tamamen arkaya doğru ayarlandığı zaman arka koltukta seyahat eden yolcular için gelişmiş ve rahat bir alan oluşuyor.

EŞSİZ DONANIM ÖZELLİKLERİYLE 2021 AUDİ Q5

Araçta bulunan Audi sanal kokpit plus yüksek sürüş deneyimiyle dikkat çekiyor. Tamamen dijital olan 30 cm ölçüsündeki ekranlı gösterge ayarlandığı zaman ses, navigasyon ve telefon bilgilerini özelleştirmenize fırsat veriyor. Ayrıca, dijital gösterge üzerinden Google Earth’e ulaşabiliyorsunuz. Audi sanal kokpit plus’ın yanında head-up display de sunuluyor. Araçta MMI navigasyon plus bilgi-eğlence sistemi 25 cm’lik dokunmatik ekranla kombin ediliyor. Bunun yanı sıra modern ve özelleştirilmiş kullanım Klasik, Spor ve Dinamik modları olara adlandırılıyor.

Audi Q5 ‘te kontroller, ekranlar ve bilgi eğlence sistemi için üçüncü nesil modüler bilgi eğlence sistemi MIB 3 bulunuyor. Bulut bilgisi kullanan sistemi “Hey Audi” diyerek etkinleştirebilirsiniz. Böylece, araçla ilgili birçok ayarı yapabilirsiniz. Bu sistem bireysel kullanıcıları profillerinde muhafaza etmeye ve myAudi müşteri portalına kaydetmeye olanak tanıyor.

DÜNYADA BİR İLK: DİJİTAL OLED TEKNOLOJİSİNE SAHİP ARKA FARLAR Q5’TE!

Audi Q5’te opsiyonel olarak dijital OLED teknolojisiyle donatılmış arka farları satın alabilirsiniz. Dijital OLED arka farlar arkanızdan gelen sürücülerin size çarpması için uyarıyor. OLED farlar üç organik diyor içeriyor ve homojen kırmızı bir ışık içeriyor. Bu farlar ayrı ayrı kontrol edilen altı bölüme ayrılıyor. Farların en önemli özelliği sürüş moduna göre farklı görüntüler vermesi. Mesela, Adaptif hız sabitleyici ya da Aktif Şerit Asistanı gibi sistemleri olan Q5’e hareketsiz olduğu sırada arkadan iki metreden daha az bir mesafede yaklaşıldığı zaman bütün OLED farlar yanarak yakınlığı tespit ediyor. Böylece, sürücünün güvenliği ve konforu sağlanıyor.

 

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