2021 Audi Q7 güncel fiyat listesi!

Alman mucizesi Audi tasarladığı lüks SUV araçlarla da kullanıcıların beğenisini kazanmış durumda. Audi SUV segmenti içinde bulunan 2021 Q7 yılın en çok ilgi toplayan SUV araçları arasında yer alıyor. 2021 yılında yeni bir lüks SUV araç kullanmak isteyen kullanıcılar aracın hem tasarımına hem de teknik detaylarına hayran kalıyor. Teknik ve donanım detaylarını araştıran kullanıcılar aracın güncel fiyat listesini de merak ediyor. 2021 Audi Q7 satın almak isteyenler haberimizin içinde aracın hem teknik hem de donanım özelliklerini bulabilirler.

2021 AUDİ Q7 GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Audi Q7 50 TDI quattro 286 hp S line Tiptronic Pl 2.063.128

Audi Q8 50 TDI quattro 286 hp Tiptronic 2.169.234

2021 AUDİ Q7 TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

2021 Audi Q7 modeller 50 TDI quattro motorla yani yarı hibrid motorla satışa sunuluyor. 3.0L’lik 50 TDI motor 286 HP güç ve 600 Nm tork üretiyor. Tiptronic otomatik şanzıman kullanılan Q7 modellerin CO2 emisyon değerleri 186 – 174 g/km olarak belirleniyor.

2021 AUDİ Q7 NE KADAR YAKIT TÜKETİYOR?

Audi Q7 modellerin maksimum hızı 241 km/s olduğu görülüyor. Aracın 0’dan 100 km’ye hızlanması ise 6.3 saniye sürüyor. Audi Yeni Q7 şehir içi kullanımda 7.5 – 7.2L şehir dışı kullanımda ise 6,6–6,3 L yakıt tüketiyor. Aracın ortalama tükettiği yakıt ise 6,9–6,7 L .

2021 AUDİ Q7 DONANIM ÖZELLİKLERİ KULLANICILARA NELER SUNUYOR?

2021 Audi Q7 sadece S Line donanım seviyesiyle satışa sunuluyor. Araç kullanıcılarına son derece konforlu ve lüks bir iç mekan sunuyor. Otomobilin koltuklarında döşeme materyali olarak deri kullanılıyor. Cricket veya valcona delikli döşeme derinin üzerinde S harfi görünümünde elmas dikişler bulunuyor. Otomobilde bulunan 3 kollu direksiyon modellerinde de deri kullanılıyor. Bunun yanı sıra direksiyon modelleri spor ve tiptronic özelliğe sahiptir ve kumandalıdır.

Aracın ön koltukları elektrikli ve ayarlanabilir tasarıma sahiptir. Ön koltuklarda sürücüyü ve ön koltukta seyahat eden yolcunun konforunu sağlamak üzere 4 yönlü bel destek mekanizması bulunuyor.

2021 Audi Yeni Q7 model SUV araçların iç tavanında kumaş kullanılıyor. Aracın iç dekorunda alüminyum ağırlı materyaller ön plana çıkıyor. Araç paspasları ise velür modelini taşıyor.

Aracın iç mekanında bulunan teknolojik özellikler arasında Bluetooth özelliği, akıllı telefon entegrasyonu, telefon şarj etme soketi, hız takip ve acil fren sistemi bulunuyor.

2021 AUDİ Q7 DIŞ TASARIMI NASIL?

İç mekanıyla kullanıcılara konfor sağlayan 2021 Audi Q7 dış tasarımıyla da göz kamaştırıyor. Araçta opsiyonel olarak üç farklı jant alternatifi bulunuyor. Jantların ilk alternatifinde orca siyah renkli modellerde 21 inç alüminyum alaşımlı jant ile 10 kollu yıldız tasarım bulunuyor. İkinci jant alternatifi ise kahverengi Audi Q7 de kullanılıyor. Bu araçlarda 5 adet kolu olan trapez 5 adet kolu olan trapez görünümlü Audi Sport adı verilen 22 inç alüminyum alaşımlı jantlar bulunuyor. Jantların üçüncü alternatifi ise Audi Sport 5 tane kolu bulunan matador kırmızısı olarak anılan 22 inç alüminyum alaşımlı modellerdir. Aracın lastikleri R20, R21 ve R22 alternatifleri ile 285/45, 285/40 ve 285/35 boyutları ile çeşitlendiriliyor.

2021 Audi Q7 modelin metalik gümüş grisi, kahverengi, opak siyah, navara mavi, matador kırmızısı gibi rengin renk yelpazesi bulunuyor. Aracın kapıları, bagaj kapağı ve camları otomatik olarak açılıp kapanıyor. Aracın kapıları vakumludur ve araçta merkezi kilit sistemi vardır. Aracın farları LED özelliklidir. Panoramik cam tavana sahip olan aracın camları ısı yalıtımlı ve karartma özelliğine sahiptir. Aracın tamponları S Line özellikli olarak tasarlanıyor. Son olarak aracın tavan çıtasında alüminyum alaşım kullanılıyor.

