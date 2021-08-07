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2021 Crafter kampanyaları ve güncel fiyat listesi… Volkswagen Crafter 2021 fiyatları ne Kadar?

07.08.2021 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Volkswagen Craftler, yenilenen tasarımı ile 2021 yılının en çok konuşulan araçları arasında yer alacak gibi görünüyor. Güvenlik, konfor ve sürüş kalitesi gibi farklı durumlarda üst düzey bir performans gösteren Crafter, ticari sınıfın gözde araçlarından biri.

2021 Crafter kampanyaları ve güncel fiyat listesi… Volkswagen Crafter 2021 fiyatları ne Kadar?

Dizel motor teknolojisi ile üretilen Crafter modeli otomatik ve düz vites seçenekleri sunuyor. Kayar kapı ve basamak ile yolcular için konfor sağlayan modellerin bazı versiyonlarında körüklü sürücü koltuğu bulunuyor. Konfor ve kaliteyi bir araya toplayan Volkswagen Crafter 2021 fiyatları ve donanım özelliklerini haberimizde derledik.

2021 Volkswagen Crafter, yenilikçi özellikleri ve tasarımı ile araç piyasasının popüler modelleri arasında yer alıyor. Dizel motorun düşük yakıt performansı ticari kullanıcıların beklentilerini en iyi biçimde karşılayacak verilere sahip.

2021 Crafter yakıt deposu 75 litrelik hacimde. Üretici markanın verilerine göre şehir içi 100 km’de yakıt tüketimi yaklaşık 8.9 litre iken bu veri şehir dışı yolculuklarda 7.7 litreye düşüyor. Performans ve yakıt tüketimi açısından başarı verilere sahip Crafter, yolcu güvenliği ve konforu için çeşitli donanımlara sahip.

2021 Crafter modelinin tüm versiyonları Comfortline donanım paketi ile satışa sunuluyor. Sıkışma önleyici kayar kapak, basamak, emniyet kemeri, elektrikli ısıtmalı katlanır yan aynalar ve köşe aydınlatmalı sis farı paket içinde sunulan özelliklerden biri kaçı. Volkswagen 2021 Crafter fiyatları ise şöyle:

2021 VOLKSWAGEN CRAFTER FİYAT LİSTESİ

Comfortline donanım paketi ile satışa sunulan 2021 Crafter üç farklı versiyona sahip. Crafter okul, Crafter servis ve Crafter panel van seçenekleri ile yük ve yolcu taşımaya uygun araçlar farklı satış bedelleri ile alıcılarını bekliyor. Volkswagen markasının ticari sınıfta en büyük araçlarından biri olan Crafter, yolcu ve yük kabinli modellerinde geniş bir alana sahip. Yük taşımaya uygun kapalı kasa panelvan modeli 3.5 ton ağırlığa kadar taşımaya elverişli. Sıralı koltuğu bulunan Crafter servis ve Crafter okul modellerinin yolcu kapasitesi 15+1, 16+1 ve 19+1 seçenekleri ile satışta.

2021 Volkswagen Crafter modellerinin güncel fiyat listesi ise şöyle:

Crafter Servis 2.0 TDI (15+1) LWB HR 140 PS Comfortline 362.500 TL
Crafter Servis 2.0 TDI (16+1) ELWB HR 177 PS Comfortline 404.000 TL
Crafter Servis 2.0 TDI (19+1) ELWB HR 177 PS Comfortline 417.000 TL

Crafter Okul 2.0 TDI (16+1) LWB HR 140 PS Comfortline 391.000 TL
Crafter Okul 2.0 TDI (16+1) ELWB HR 177 PS Comfortline 436.000 TL
Crafter Okul 2.0 TDI (19+1) ELWB H R 177 PS Comfortline 449.000 TL

Crafter Panel Van 2.0 TDI (2+1) MW B HR 140 PS 3,5 T Comfortline 278.500 TL
Crafter Panel Van 2.0 TDI (2+1) LWB HR 140 PS 3,5 T Comfortline 287.000 TL

2021 CRAFTER OPSİYONEL ÖZELLİKLERİ VE FİYATLARI

Crafter okul, servis ve panelvan seçeneklerinden birini satın almak isteyenler araçlarını özelleştirmek için opsiyonel donanımlar satın alabiliyor. Standart Comfortline paketine ek olarak farklı özelliklerle 2021 Crafter modellerini istediğiniz hale çevirebilirsiniz. 2021 yılı Crafter opsiyonel donanım özellikleri ve fiyatları ise şöyle:

Metalik Renk 10.000 TL
Otomatik Şanzıman 17.500 TL
177 PS motor (Panelvan) 16.500 TL
4Motion(Panelvan) 36.000 TL
Klima (Panelvan) 11.361 TL
Led Farlar(Panelvan) 9.870 TL
Şerit Takip Sistemi 4.234 TL
OYA 3 Noktadan Gergili Emniyet Kemeri (16+1 Servis) 4.800 TL
OYA 3 Noktadan Gergili Emniyet Kemeri (19+1 Servis) 5.700 TL

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