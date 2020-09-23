2021'de ikinci el araba fiyatları düşecek mi? Cardata Müdürü'nden 2021 otomobil fiyat tahmini!

Sıfır araç üretmeye başlayan sektör temsilcilerinin ardından ikinci el araba fiyatlarının düşmesi bekleniyor. Yılın başından bu yana sıfır araç fiyatları ile pararlel ilerleyen ikinci el otomobil fiyatlarında artış devam ediyor. Cardata'nın açıkladığı verilere göre yıl başından itibaren ikinci el araba piyasasındaki fiyat yükselişi yüzde 85 oldu. Otomotiv pazarlarındaki artıştan dolayı ikinci el araçtan da vazgeçen vatandaşlar, fiyat artışlarından dolayı pazarın durma noktasına gelmesine neden oldu. Peki, 2021 yılında araba fiyatlarında durum nasıl olacak?

Salgın nedeniyle otomotiv pazarında aylardır ikinci el fiyat artışları var. Sıfır araçların üretiminin yeterli olmaması ve ÖTV zammı ile tekrar ikinci el arabalara yönelen vatandaşlar, ikinci el araba pazarında fiyatların düşmemesinden şikayetçi. Hem sıfır araçların üretilmemesi hem de kurun etkisiyle tavan yapan ikinci el araba fiyatları ne zaman düşecek araştıran vatandaşlara, sektör uzmanlarından yorumlar gelmeye devam ediyor. Hürriyet'te yer alan habere göre Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın ikinci el araba fiyatlarının düşmeyeceğini, 2021'de de ikinci el araba fiyatlarının artacağını açıkladı. İşte Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın'ın 2021 yılında ikinci el araba fiyatları ne olacak yorumu.

2021'DE İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Bu yıl koronavirüsten ve birçok sebepten dolayı düşmeyen araç fiyatlarına bir de ÖTV zammı eklenince vatandaşlar araba alma isteğini sonraki yıla erteledi. 2021 yılında araba fiyatları ne olacak, 2021'de ikinci el araba fiyatları düşecek mi araştıranlar için Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın açıklama yaptı; "1 Ocak'ta 100 bin TL olan bir ikinci el araç bugün 185 bin TL civarında. Bunun birçok sebebi vardı. Bu sebeplerin en başında gelen ise sıfırdaki arz talep dengesi.

Pandemiyle birlikte sıfır km araç üretiminin ve buna bağlı olarak da araç bulunurluğunun azalması, mayıs ayına kadar üretimin başlamaması ve yaklaşık piyasaya giremeyen 300 bine yakın sıfır kilometre aracın olması geldi.

Araç almak isteyen vatandaş, markaların tedarik sıkıntısı sebebiyle araç bulamayınca ikinci ele yöneldi. Bu da, ikinci eldeki talep artışını yarattı ve fiyatlar yukarı yönlü hareket etti" şeklinde konuştu.

2021 YILINDA OTOMOBİL PAZARI NASIL OLACAK?

2021'de ikinci el araba fiyatları düşecek mi merak edenler için Yalçın detaylı bir açıklama yaptı. 2021 yılında ikinci el piyasasındanki artışların durdurulamayacağını açıklayan Yalçın, ikinci el araba fiyatlarındaki artışların 2021 yıl sonuna kadar devam edeceğini ve bunun otomotiv sektörünün yeni normali olduğunu açıkladı. Bu durumun etkisiyle birlikte 2021 yılında otomotiv pazarının gerileyeceğini açıklayan Yalçın, "İkinci el ve sıfır kilometre araç, bir yatırım aracı olarak görülüyor. İnsanlar şu an fiyat yüksek de olsa araç satın almak istiyorlar. Yaklaşık 710-720 bin aralığında bir sıfır km araç satış pazarı öngörüyoruz.

2021'de ise pazarın doymuşluğu ile birlikte 600 bin seviyesine gerileyeceğini öngörüyoruz. Bunun yaklaşık 10 katı da ikinci el araç satışı olacaktır. Üretim, pandemi kısıtlamaları yüzünden yüzde 100 kapasiteye ulaşmayacak.

İthalatta da araç bulmak çok kolay olmayacak. Dolayısıyla fiyatlar sıfırda ve ikinci elde yüksek olarak devam edecek."



