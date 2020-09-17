2021 Hyundai i30 N hakkında ilk haberler geliyor!

İlk kez sekiz ileri çift kavramalı şanzımanla sunulacak 2021 Hyundai i30 N, resmi kaynaklar tarafından çevrimiçi olarak paylaşılan teaser görüntüleriyle tanıtıldı. Yepyeni bir yaklaşımla karşımıza çıkan i30 serisinin geri kalanı gibi, yeni N modelinin ön yüzü genişletilmiş ızgara, açılı hava girişleriyle daha agresif olmuş. Ayrıca LED gündüz farlarıyla bu imaj iyice vurgulanmış. Arka tarafa baktığımızda aydınlatma grubunun tamamen yenilendiğini hemen fark ediyoruz. Yeni lambalar, genişletilmiş egzoz ve agresif yeni bir difüzör kullanılmış. Markanın performans departmanının ellerinden doğan versiyonda, bir önceki i30 N’e göre 14 kilogramlık ağırlık kazanımı sağlayan jantlar ön plana çıkıyor olacak.

2021 Hyundai i30 N hakkında bilgi arayanlar için ilk haberler gelmeye başladı. i30’un 2021 model ailesinde göreceğimiz i30 -N hakkında söylenecek ilk söz ise, performans odaklı olduğu. 2021 i30-N hakkında detaylar şöyle:

2021 Hyundai i30 N hakkında bilgiler geliyor! Markanın performans odaklı modeli makyajlandı ve çok çekici detaylarla 2021 yılına göz kırpıyor. 2021 model arabalar içinde performans tutkusunu öne çıkarmak isteyenlerin tercih edeceği keyifli bir model olacağının ilk sinyallerini de veriyor.

HYUNDAİ i30N 2021 MOTOR ÖZELLİKLERİ

2021 Hyundai i30 model ailesinde mekanik anlamda da değişim net. 8 kademeli şanzıman ilk dikkat çekenlerden. Markanın verdiği bilgiye göre, Veloster N’de gördüğümüz bu parçayla birlikte kullanıcı deneyiminde hissedilir bir fark öngörülüyor. Söz konusu şanzımanla gelen karakteristik modlarla birlikte turbonun kapasitesindeki artışla daha yüksek bir tork değeri elde edilebiliyor olacak.

Hyundai i30 2021 model yılında motorda da değişim söz konusu. 2.0 litrelik dört silindirli motor aynen devam ediyor gibi görünse de teknik açıdan büyük farklılıklar söz konusu olacak. İki farklı güç seviyesiyle sunulacak motorun maksimumda 270 beygir dolaylarında yola devam edeceği öngörülüyor. Giriş seviyesindeki paket ise 245 beygire kadar ulaşıyor olacak şekilde tasarlandı.



