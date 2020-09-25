Hyundai Sonata N Line yakında yola çıkacak. 2021 Hyundai Sonata N Line hakkında merak edilenleri yanıtladık.
Hyundai markasının 2021 Sonata N Line modeli gelecek yılın en gözde otomobillerinden biri olacak. Sportif karakterin getirdiği farklılıklarla gerçekten göz alıcı olan 2021 Hyundai Sonata N Line hakkında ilk detaylar şöyle:
Hyundai ürün gamının uzun süredir önemli üyelerinden birisi ola Sonata, bir dönem Türkiye pazarında da gördüğümüz modellerdendi. Artık daha çok Amerika’da ön plana çıkarılan modelin yeni jenerasyonuyla da Ekim 2019’da tanışmıştık. O zaman da büyük ilgi gören model, özellikle spor tasarımlı binek otomobil sevenleri hedeflemişti. Marka stratejisi de hemen her anlamda başarılı oldu.
2021’de Hyundai Sonata’da N Line donanım paketi olacak. Tasarım çizgisiyle ailede bir ilki beraberinde getiren Sonata’nın 2021 model yılıyla birlikte N Line paketinin olması, büyük bir yenilik.
Tucson ve i30’dan da bildiğimiz sportif donamım paketiyle çok daha dikkat çekici bir model olan 2021 Hyundai Sonata, muhtemelen daha fazla tercih edilir olacak.
Renk ve jant seçenekleriyle de yine hem sınıfında hem de kendi model ailesinde fark yaratmayı başarıyor. 24 Eylül 2020 itibariyle Hyundai Sonata 2021 modelinin ilk detayları paylaşıldı. Elbette yeni Hyundai Sonata’da değişen detay çok. Ama genel olarak aynı karakteristik tasarım anlayışı devam ediyor.
2021 Hyundai Sonata motor seçenekleri için çok net bir bilgi paylaşılmadı. Ancak 2021 model Hyundai Sonata motoru hakkında edindiğimiz veriler şöyle:
Versiyonun kaputunun altında ise 2,5 litrelik dört silindirli motorun kullanılması bekleniyor. Kia K5 GT’de de kullanılan bu motor büyük bir değişiklik olmaz ise 290 beygir güç ve 421 Nm torkla gelecek. Hyundai Sonata’da şanzıman ise 8 kademeli otomatik. Ayrıca önden çekişli altyapı da söz konusu.
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