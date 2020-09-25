Hyundai Sonata N Line yakında yola çıkacak. 2021 Hyundai Sonata N Line hakkında merak edilenleri yanıtladık.

2021 HYUNDAİ SONATA N LİNE TANITILDI!

Hyundai markasının 2021 Sonata N Line modeli gelecek yılın en gözde otomobillerinden biri olacak. Sportif karakterin getirdiği farklılıklarla gerçekten göz alıcı olan 2021 Hyundai Sonata N Line hakkında ilk detaylar şöyle:

Hyundai ürün gamının uzun süredir önemli üyelerinden birisi ola Sonata, bir dönem Türkiye pazarında da gördüğümüz modellerdendi. Artık daha çok Amerika’da ön plana çıkarılan modelin yeni jenerasyonuyla da Ekim 2019’da tanışmıştık. O zaman da büyük ilgi gören model, özellikle spor tasarımlı binek otomobil sevenleri hedeflemişti. Marka stratejisi de hemen her anlamda başarılı oldu.

2021’de Hyundai Sonata’da N Line donanım paketi olacak. Tasarım çizgisiyle ailede bir ilki beraberinde getiren Sonata’nın 2021 model yılıyla birlikte N Line paketinin olması, büyük bir yenilik.

Tucson ve i30’dan da bildiğimiz sportif donamım paketiyle çok daha dikkat çekici bir model olan 2021 Hyundai Sonata, muhtemelen daha fazla tercih edilir olacak.