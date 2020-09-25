FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. 2021 Hyundai Sonata N Line

2021 Hyundai Sonata N Line

OTOMOTİV HABERLERİ  | 25.09.2020 16:26 | Son Güncelleme

Hyundai Sonata N Line 2021 modeli merakla bekleniyor. Markanın amiral gemileri arasında girecek model hakkında en yeni haberler şöyle...

2021 Hyundai Sonata N Line

Hyundai Sonata N Line yakında yola çıkacak. 2021 Hyundai Sonata N Line hakkında merak edilenleri yanıtladık.

2021 HYUNDAİ SONATA N LİNE TANITILDI!

Hyundai markasının 2021 Sonata N Line modeli gelecek yılın en gözde otomobillerinden biri olacak. Sportif karakterin getirdiği farklılıklarla gerçekten göz alıcı olan 2021 Hyundai Sonata N Line hakkında ilk detaylar şöyle:

Hyundai ürün gamının uzun süredir önemli üyelerinden birisi ola Sonata, bir dönem Türkiye pazarında da gördüğümüz modellerdendi. Artık daha çok Amerika’da ön plana çıkarılan modelin yeni jenerasyonuyla da Ekim 2019’da tanışmıştık. O zaman da büyük ilgi gören model, özellikle spor tasarımlı binek otomobil sevenleri hedeflemişti. Marka stratejisi de hemen her anlamda başarılı oldu.

2021-hyundai-sonata-n-line-1

2021’de Hyundai Sonata’da N Line donanım paketi olacak. Tasarım çizgisiyle ailede bir ilki beraberinde getiren Sonata’nın 2021 model yılıyla birlikte N Line paketinin olması, büyük bir yenilik.

Tucson ve i30’dan da bildiğimiz sportif donamım paketiyle çok daha dikkat çekici bir model olan 2021 Hyundai Sonata, muhtemelen daha fazla tercih edilir olacak.

2021-hyundai-sonata-n-line-3

HYUNDAİ HYUNDAİ SONATA DEĞİŞENLER

Renk ve jant seçenekleriyle de yine hem sınıfında hem de kendi model ailesinde fark yaratmayı başarıyor. 24 Eylül 2020 itibariyle Hyundai Sonata 2021 modelinin ilk detayları paylaşıldı. Elbette yeni Hyundai Sonata’da değişen detay çok. Ama genel olarak aynı karakteristik tasarım anlayışı devam ediyor.

  • Ön kısım, karartılmış hava girişlerine sahip yeni bir tampon
  • Daha agresif bir ızgara
  • Tamponda ayrıca bir çift küçük dekoratif havalandırma çıkışı
  • Arkada dörtlü egzoz boruları
  • Daha fazla öne çıkan tampon ve difüzörü
  • N Line özel olarak 19 inç jantlar
  • Yeni marşpiyeller
  • Daha sportif iç mekan
  • Bose ses sistemi

2021-hyundai-sonata-n-line

2021 HYUNDAİ SONATA MOTOR ÖZELLİKLERİ

2021 Hyundai Sonata motor seçenekleri için çok net bir bilgi paylaşılmadı. Ancak 2021 model Hyundai Sonata motoru hakkında edindiğimiz veriler şöyle:
Versiyonun kaputunun altında ise 2,5 litrelik dört silindirli motorun kullanılması bekleniyor. Kia K5 GT’de de kullanılan bu motor büyük bir değişiklik olmaz ise 290 beygir güç ve 421 Nm torkla gelecek. Hyundai Sonata’da şanzıman ise 8 kademeli otomatik. Ayrıca önden çekişli altyapı da söz konusu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Türkiye onu bu kliple tanımıştı! Yıllar sonra ortaya çıktı Türkiye onu bu kliple tanımıştı! Yıllar sonra ortaya çıktı
2020 Hyundai i10 fiyat listesi ve genel özellikleri2020 Hyundai i10 fiyat listesi ve genel özellikleri
Altın fiyatları güne hareketli başladı!Altın fiyatları güne hareketli başladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Zor günler yaşayan Harika Avcı için ünlü isim devreye girdi
Zor günler yaşayan Harika Avcı için ünlü isim devreye girdi
'Silahlandığı' iddia edilen dernekler hakkında soruşturma
'Silahlandığı' iddia edilen dernekler hakkında soruşturma
Kredi kartlarında önemli değişiklik
Kredi kartlarında önemli değişiklik
İkinci el araç fiyatları düşecek mi?
İkinci el araç fiyatları düşecek mi?
Avrupa'nın en uzunu olacak! Yüzde 74'ü tamamlandı
Avrupa'nın en uzunu olacak! Yüzde 74'ü tamamlandı
Ekmek kapıları oldu! 1 liraya HES kodu alıyorlar
Ekmek kapıları oldu! 1 liraya HES kodu alıyorlar
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İkinci el araba fiyatları 3 ay içinde düşecek!
İkinci el araba fiyatları 3 ay içinde düşecek!
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
ÖTV zammı sonrası araba fiyatları ne olur?
ÖTV zammı sonrası araba fiyatları ne olur?
ÖTV indirimi geliyor mu?
ÖTV indirimi geliyor mu?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ÖTV'den sonra Toyota C-HR fiyat listesi
2020 Toyota C-HR fiyat listesi
Ford Puma ST özellikleri ve fiyatı
Ford Puma ST özellikleri ve fiyatı
Mercedes'e hileli yazılım cezası kesildi!
Mercedes emisyon skandalının eşiğinde!
Hyundai i10 özellikleri ve fiyatı nasıl?
2020 Hyundai i10 fiyat listesi ve genel özellikleri
DS Türkiye’de 3. showroom’unu açtı!
DS satış merkezleri nerelerde var?
Alman yapımı Lada!
Alman mühendisler Lada'ya el attı!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.