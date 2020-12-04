2021 motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ne kadar? Araç sahipleri dikkat! MTV zam oranı belli oldu! 2021 MTV ne kadar? İşte MTV 2021 ücretleri

Bir süredir araç sahipleri tarafından 2021 yılı için motorlu taşıtlar vergisi ne kadar sorusunun yanıtı araştırılıyordu. 2021 MTV ne kadar oldu sorusu nihayet cevap buldu. Hazine ve Maliye Bakanlığının (Gelir İdaresi Başkanlığı), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı. Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda yer alan vergi, harç ve ceza tutarları belirlenen % 9,11 oranında artacak. Peki, 2021 MTV ne kadar? İşte 2021 motorlu taşıtlar vergisi ile ilgili detaylar... MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 2021 Tebliğde, Vergi Usul Kanunu'nun ilgili maddesinde, yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu belirtilerek, bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edileceği hükmünün yer aldığı ifade edildi. Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2020 için yüzde 9,11 olarak tespit edildiği aktarılan tebliğde, söz konusu oranın 2020 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacağı kaydedildi.

Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda yer alan vergi, harç ve ceza tutarları belirlenen yüzde 9,11 oranında artacak. Öte yandan bu konuda daha önce yayımlanan tebliğlerin yürürlükte kalacağı da belirtildi. Cumhurbaşkanının, yeniden değerleme oranının %50 fazlasını geçmemek ve %20'sinden az olmamak üzere yeni oranlar tespit etme yetkisi de bulunuyor. 2021 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NE KADAR OLDU? Motorlu Taşıtlar Vergisi için artış oranı da yeniden değerleme oranı ile belirleniyor. Yeniden değerleme oranı %9,11 olarak tespit edildi. Dolayısıyla 2021 MTV ücretleri de bu orana göre artış gösterecek. MTV ne kadar sorusuna yanıt olarak tutarları belirleyen iki kıstas ve matrah farkı bulunuyor. Tescil tarihi 01.01.2018 öncesi araçlar için yaş ve motor hacmine göre MTV hesaplama yapılıyor. 01.01.2018 sonrası tescil tarihi olan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve araç matrahına göre motorlu taşıtlar vergisi hesaplama işlemi gerçekleştiriliyor. İşte gelecek sene araç sahiplerinin ödeyeceği 2021 MTV tutarları ve tüm detaylar… MTV 2021 ÜCRETLERİ NE KADAR? Tescil tarihi 01.01.2018 öncesi olan araçlar için 1-3 yaş arası 0-1300 cc olan araçların 2020 MTV’si 964 TL iken 2021 MTV’si 1051 TL olacak. 1301-1600 cc araçların ise 2020 yılı MTV’si 1678 TL iken 201 MTV’si 1830 TL olacak. 1601-1800 cc araçların 2020 yılında 2964 TL olan MTV’leri 2021 yılında 3234 TL olurken 1801-2000 araçların 2020 yılında 4670 TL olan MTV’leri 2021’de 5095 TL olacak. Benzer şekilde tescil tarihi 01.01.2018 öncesi olan 4-6 yaş arası araçların 0-1300 cc olanlarının 2020 yılında 672 TL olan MTV’leri 2021 yılında 733 TL olacak. 1301-1600 cc olan araçların 2020 yılında 1258 TL olan MTV’leri 2021 yılında 1372 TL olacak. 1601-1800 cc olan araçların ise 2020’de 2316 TL olan MTV’si 2021’de 2526 olurken 1801-2000 cc araçların 2020’de 3596 TL olan MTV’si 2021’de 3923 TL olacak. Tescil tarihi 01.01.2018 öncesi olan 7-11 yaş araçların MTV’leri 0-1300 cc için 2020 yılında 376 TL iken 2021 yılında 410 TL, 1301-1600 cc olanların 2020’de 730 TL iken 2021’de 796 TL, 1601-1800 cc olanların 2020’de 1364 TL iken 2021’de 1488 TL ve 1801-200 cc olanların 2020’de 2114 TL iken 2021’de 2306 TL olacak.